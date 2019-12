Premier: Bierność wobec przekłamań historycznych oznacza bycie ich współautorem

– Ten, kto jest bierny wobec przekłamań historycznych jest współautorem tych przekłamań – powiedział premier Mateusz Morawiecki, który w piątek w byłym obozie Auschwitz-Birkenau wspólnie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel oddał hołd ofiarom.

– Zofia Kossak-Szczucka mówiła, że ten, kto jest bierny wobec zła jest jak gdyby współuczestnikiem zła. My dzisiaj możemy powiedzieć o nas, że ten, kto jest bierny wobec przekłamań historycznych jest jakby współautorem tych przekłamań – powiedział Morawiecki.



– Dlatego dzisiaj wszyscy musimy o prawdę tamtych czasów dbać z największą starannością – podkreślił.



Obecność kanclerz Niemiec Angeli Merkel oraz premiera Mateusza Morawieckiego w miejscu zagłady Żydów na terenie Auschwitz – byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady – ma związek z 10-leciem powstania Fundacji Auschwitz-Birkenau.



Celem tej fundacji jest finansowanie konserwacji historycznych obiektów. Niemcy przekazały dotychczas 60 mln zł na fundusz wieczysty, którym zarządza fundacja. Obecnie zapowiedziano, że przekaże na ten cel kolejnych 60 mln zł.





Premier @MorawieckiM: Jesteśmy zobowiązani, żeby pielęgnować pamięć, bo jeżeli pamięć odchodzi to tak, jakbyśmy zapewnili drugi raz cierpienie tym, którzy przeżyli tu niewyobrażalne piekło. pic.twitter.com/ZJ9Hm17NOc — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 6, 2019

„Jesteśmy zobowiązani pielęgnować pamięć”



– Jesteśmy zobowiązani do tego, żeby pielęgnować pamięć. Bo jeżeli pamięć odchodzi, to tak jakbyśmy drugi raz skrzywdzili ludzi, którzy przeszli tutaj przez piekło – powiedział premier Morawiecki.



– Druty, mury, domy, chodniki, baraki są niemymi świadkami tamtych zbrodni, zbrodni z czasów II wojny światowej popełnianych na więźniach, na Żydach, Polakach, jeńcach rosyjskich, na Roma, Sinti z tamtych lat – powiedział premier.



Zwrócił uwagę, że obecnie odchodzą ludzie, którzy byli świadkami tamtych strasznych czasów.



– Tym bardziej jesteśmy zobowiązani do tego, żeby tę pamięć pielęgnować. Bo jeżeli pamięć odchodzi, to tak jakbyśmy drugi raz skrzywdzili ludzi, którzy przeszli tutaj przez piekło, przeszli przez niewyobrażalne cierpienia – powiedział Morawiecki.





Premier @MorawieckiM: Dzisiaj odchodzą ludzie, którzy są świadkami tamtych strasznych czasów. Jesteśmy zobowiązani, żeby tę pamięć pielegnować, bo jeżeli pamięć odchodzi to tak jakbyśmy zapewnili 2 raz cierpienie tym, co przeżyli tu niewyobrażalne piekło. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 6, 2019

Premier @MorawieckiM: Zadośćuczynienie wobec tych, którym jesteśmy winni pamieć jest również elementem tej sprawiedliwości, o którą będziemy dbać. pic.twitter.com/sp28J15fpb — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 6, 2019

„Świadectwa z tamtych czasów budują dzisiejszą teraźniejszość”



– Świadectwa z czasów istnienia obozów zagłady w Auschwitz-Birkenau budują dzisiejszą teraźniejszość – powiedział premier podczas uroczystości.



Mateusz Morawiecki mówił, że „nie możemy dopuścić (do tego), żeby tereny po dawnych obozach koncentracyjnych i obozach zagłady zamieniały się w miejsca niegodne upamiętnienia, miejsca, które służą do innych celów”. Jego zdaniem „świadectwa z tamtych czasów budują dzisiejszą teraźniejszość”.



– Jednym z (takich) świadectw jest świadectwo chłopca żydowskiego, który ocalał z Holokaustu i mówił „ja nie sądziłem, że są jeszcze jakieś miasta. Po tym zniszczeniu, które dotknęło moje miasto żyłem wśród lasów, wśród pól, myślałem, że już nie ma tylu ludzi” – cytował Morawiecki.



Przekonywał, że „to poruszające świadectwo pokazuje w jakiej przestrzeni mentalnej, w jakiej traumie żyli ci ludzie”.





Premier @MorawieckiM: Drodzy Ocalali z tamtych czasów zagłady, państwo polskie zobowiązuje się do dbania o pamieć o tamtych czasach, do pamięci o zbrodniach nazistowskich Niemiec i chcę podkreślić, że sprawiedliwość spóźniona wobec ofiar wymaga tej pamięci. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 6, 2019

Premier @MorawieckiM podczas uroczystości z okazji 10-lecia Fundacji Auschwitz-Birkenau: Druty, mury, domy, chodniki, baraki są niemymi świadkami tamtych zbrodni. Zbrodni z czasów II Wojny Światowej popełnianych na więźniach -Żydach, Polakach, więźniach Rosyjskich, Romach, Sinti. pic.twitter.com/ySGghze2bO — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 6, 2019

Merkel: Auschwitz to niemiecki obóz śmierci zarządzany przez Niemców



– Oświęcim znajduje się w Polsce, ale w 1939 r. Auschwitz jako część niemieckiej Rzeszy został zaanektowany; Auschwitz to niemiecki obóz śmierci zarządzany przez Niemców, ważne aby to podkreślić, ważne, aby jasno wskazać sprawców – podkreśliła kanclerz Niemiec Angela Merkel.



Podczas uroczystości 10-lecia Fundacji Auschwitz-Birkenau w byłym obozie Auschwitz II kanclerz Niemiec stwierdziła, że w tym miejscu, które „jest symbolem największej zbrodni w ludzkości” milczenie nie może być jedyną odpowiedzią. – To miejsce zobowiązuje nas, aby utrzymać pamięć o tym, co tutaj się wydarzyło. Musimy pamiętać o zbrodniach, do których doszło w tym miejscu, jasno je zdefiniować – oświadczyła Merkel.



Nazwa Auschwitz – jak wskazywała – symbolizuje miliony ofiar i morderstw popełnionych na Żydach, to symbol Holokaustu. – Auschwitz jest też symbolem morderstwa i ludobójstwa Sinti Roma, zamordowania więźniów politycznych, przedstawicieli inteligencji polskiej, członków ruchu oporu, więźniów z byłego Związku Radzieckiego i innych krajów, osób homoseksualnych, osób niepełnosprawnych, tak jak i wielu, wielu innych osób z całej Europy – zauważyła szefowa niemieckiego rządu.



– Cierpienia w Auschwitz, śmierć w komorach gazowych, zimno, głód, pseudomedyczne eksperymenty, praca przymusowa do pełnego wycieńczenia, to co tutaj się działo jest niepojęte dla ludzkiego rozumu – podkreśliła.



– Oficjalnie jest to miejsce, które nazywa się Auschwitz-Birkenau Niemiecki Narodowo-Socjalistyczny Obóz Pracy i Śmierci. Ta nazwa jest ważna, jako pełna nazwa. Oświęcim znajduje się w Polsce, ale w październiku 1939 r. Auschwitz jako część niemieckiej Rzeszy został zaanektowany. Wtedy był to niemiecki obóz śmierci zarządzany przez Niemców. Ważne jest dla mnie, aby to podkreślić, ważne, aby jasno wskazać sprawców. Jesteśmy to winni my ofiarom i nam samym – oświadczyła kanclerz Niemiec.





Trwa uroczystość z okazji 10-lecia Fundacji Auschwitz-Birkenau, w której bierze udział premier @MorawieckiM wraz z Kanclerz Angelą #Merkel. pic.twitter.com/tHYWLgYIRU — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 6, 2019

Merkel: To miejsce jest świadectwem i to świadectwo należy utrzymać



– To miejsce jest świadectwem i to świadectwo należy utrzymać; wspomnienie o wizycie w Auschwitz na pewno „wypali" się w sercu - powiedziała Angela Merkel,



Kanclerz Niemiec wyraziła radość ze spotkania i obecności na uroczystości osób, które przeżyły zagładę. Zwracając się do nich powiedziała: „To właśnie państwo w ciągu ostatnich kilku lat, również dzisiaj, opowiadacie, jak wtedy było. Można sobie tylko wyobrazić, ile siły to państwa kosztuje, żeby przeciwstawić czoła tym bolesnym wspomnieniom, aby mieć te wspomnienia przed oczami, aby przyjechać do tego miejsca ponownie”.



Merkel dodała: „Państwo dzielą się swoją historią, po to, aby młodsi mogli się z tego uczyć. To państwo pokazują tę siłę, która inspiruje do zjednoczenia. Państwo jesteście wielcy. Jestem niezmiernie wdzięczna, że możemy się uczyć od państwa i państwa słuchać”.



Cytując pisarza Navida Kermaniego, Merkel wskazała, że aby w ogóle można było zawrzeć w naszych sercach pamięć o tym miejscu, należy zobaczyć miejsca takie jak Auschwitz na własne oczy. – Te miejsca, gdzie Niemcy zniszczyły godność ludzką, aby udać się do tych krajów, które Niemcy utopiły we krwi – cytowała.



– To miejsce jest świadectwem i to świadectwo należy utrzymać – oświadczyła kanclerz Niemiec.



– Kto przyjeżdża do obozu i widzi drut kolczasty, wieże strażnicze, baraki i pozostałości po krematoriach, komorach gazowych, ten nigdy tego nie zapomni. To wspomnienie, jak pisze Kermani, na pewno wypisze się, wypali w sercu – zaznaczyła Merkel.





Prezydent: Auschwitz-Birkenau na zawsze będzie przestrogą dla wszystkich pokoleń



Auschwitz-Birkenau już na zawsze będzie przestrogą dla wszystkich pokoleń przed tym, do jakich zbrodni zdolny jest człowiek opętany nienawiścią i pogardą dla innych narodowości – napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników uroczystości z okazji 10-lecia Fundacji Auschwitz-Birkenau.



Skierowany do uczestników uroczystości list prezydenta Dudy odczytał podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski. Prezydent w liście podziękował działaczom fundacji za działania na rzecz „zachowania dla kolejnych pokoleń tego wstrząsającego miejsca kaźni i pamięci o ponad milionie ofiar niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady w Oświęcimiu”.



Prezydent napisał, że niedawne obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej przypomniały całej ludzkości o zniszczeniu niepodległej Polski przez hitlerowską III Rzeszę. „Na okupowaną przez siebie ziemię Niemcy przynieśli fabryki śmierci i zbudowali nieznaną w dziejach machinę zagłady” – napisał Andrzej Duda. Zaznaczył, że symbolem tego zorganizowanego ludobójstwa jest Auschwitz-Birkenau.





W hołdzie ofiarom



Podczas uroczystości głos zabrali m.in. szefowie obu rządów oraz były więzień Bogdan Bartnikowski.



W uroczystości obok Bartnikowskiego uczestniczą także dwie byłe więźniarki: Barbara Wojnarowska-Gautier i Bronisława Horowitz-Karakulska. Po ceremonii spotkają się oni z kanclerz Merkel.



Fundacja Auschwitz-Birkenau powstała w 2009 r. Jej zadaniem było zgromadzenie 120 mln euro, z których coroczne odsetki pozwolą na planowe i systematyczne realizowanie prac konserwatorskich nad pozostałościami po niemieckim obozie. Priorytety i harmonogram prac określa Globalny Plan Konserwacji. Oficjalnie został zainaugurowany latem 2012 r. Wówczas ruszyły też pierwsze prace konserwatorskie.



Kapitał wieczysty, którym zarządza Fundacja, wsparło już blisko 40 państw oraz darczyńcy indywidualni. Deklaracje finansowe znacznie przekroczyły 100 mln euro. Największą kwotę wpłaciły dotychczas Niemcy - 60 mln euro. Obecnie zapowiedziano, że przekażą one na ten cel kolejnych 60 mln euro. Polska wpłaciła na fundusz wieczysty 10 mln euro.



Przed południem Angela Merkel i Mateusz Morawiecki złożyli wieńce przed Ścianą Straceń w byłym obozie Auschwitz I oddając hołd ofiarom.