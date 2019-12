Opublikowano listę 746 sędziów powołanych przez Radę Państwa PRL. Nadal orzekają

Sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego prof. Kamil Zaradkiewicz wystąpił do ministerstwa sprawiedliwości z wnioskiem o udostępnienie nazwisk sędziów aktualnie orzekających, których wybrała Rada Państwa PRL. Publikujemy listę z 746 nazwiskami sędziów, którą przekazał portalowi tvp.info prof. Zaradkiewicz. Listę jako pierwszy opublikował portal wPolityce.pl.

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta podczas konferencji prasowej mówił, że w Polsce jest 746 aktualnie orzekających sędziów, których wybrała Rada Państwa PRL.



– Skłoniło mnie to do konstatacji, że droga, którą przyjął sąd w Olsztynie i którą próbują forsować niektórzy sędziowie, może prowadzić do wniosku, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej naciska na Polskę, żeby dokonała pełnej dekomunizacji polskich sądów – ocenił Kaleta.



Zaznaczył, że część sędziów zgłasza już ryzyko chaosu. – My konsekwentnie mówimy, że sądem ostatniego słowa – zgodnie z orzeczeniem, które wydał Andrzej Rzepliński – jest w Polsce Trybunał Konstytucyjny, który zajmuje się na podstawie pytań pana sędziego Kamila Zaradkiewicza SN, skutkami stwierdzenia niekonstytucyjności np. KRS – wskazał.



Zaznaczył, że poza 746 sędziami, którzy orzekają na podstawie powołania przez Radę Państwa PRL, mamy obecnie w kraju ponad 5 tys. sędziów, którzy zostali powołani przez – co stwierdził w wyroku TK – „przez niekonstytucyjnie uformowaną Krajową Radę Sądownictwa”.



– Czyli w takim razie mamy ponad 6 tys. sędziów, którzy nie są sędziami, zgodnie z tą logiką, którą próbuje forsować pan sędzia Olsztyna, czy niektórzy przedstawiciele władzy sędziowskiej – wskazywał.

źródło: portal tvp.info, wPolityce.pl, PAP

W jego ocenie konsekwencją takiego rozumowania jest dążenie do chaosu prawnego. – To, co robią ci sędziowie i sprzyjający tym sędziom politycy, jest dążeniem do chaosu – podkreślił.Jak poinformował sędzia SN Kamil Zaradkiewicz po tym, jak zwrócił się do MS o listę nazwisk sędziów wybranych w PRL, otrzymał ją. Publikujemy pełną listę 746 sędziów. Listę opublikował też portal wPolityce.pl.– Ogółem 746 sędziów orzekających dziś w sądach różnych instancji zostało po raz pierwszy powołanych przez totalitarne władze komunistyczne, składając ślubowanie na wierność temu państwu i strzeżenia praworządności ludowej – informował Kamil Zaradkiewcz.