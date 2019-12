Polski start-up z nagrodą za ekologiczny balsam chroniący przed promieniami UV

Łódzki start-up UVera zdobył pierwsze miejsce w tegorocznej edycji unijnego konkursu EIT Health InnoStars Awards za opracowanie przyjaznego środowisku balsamu – poinformowali organizatorzy konkursu. Balsam chroni przed UV, a w jego produkcji wykorzystano jeden z gatunków cyjanobakterii.

UVera wykorzystała naturalnie występującą w przyrodzie bakterię do stworzenia środka, który jest w stanie pochłonąć pełne spektrum promieniowania UV, ochraniając skórę i jednocześnie eliminując zagrożenia zdrowotne oraz zanieczyszczenie środowiska.



Jak podkreśla na swojej stronie łódzki start-up, substancje znajdujące się w dostępnych w sklepach balsamach do opalania mogą powodować uszkodzenia DNA, zwiększać ryzyko raka skóry, gromadzić się w tkankach ludzkich i powodować reakcje alergiczne. Środki te są odpowiedzialne również za niszczenie raf koralowych i naruszenie ekosystemu morskiego.



Według organizatora konkursu szacuje się, że tylko w 2019 r. sprzedano aż 1,2 mld sztuk kremów do opalania o składzie, który może wzbudzać wątpliwości ekspertów. Oznacza to, w ciągu roku do ekosystemu morskiego trafi ok. 700 20-tonowych ciężarówek wypełnionych balsamem do opalania.



Władze kurortów turystycznych coraz częściej zakazują stosowania niektórych filtrów UV. Dotychczas zdecydowały się na to m.in. Hawaje, Floryda, Palau, Bonaire, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych.

#wieszwiecej Polub nas

UVera pokonała 115 konkurentów, zdobywając 25 tys. euro na dalszy rozwój technologii, wsparcie mentoringowe i doradztwo biznesowe, a także dostęp do największego europejskiego partnerstwa publiczno-prywatnego EIT Health.

Drugie miejsce przypadło InoCure, biotechnologicznej firmie z Czech, która oferuje rozwiązania dla branży farmaceutycznej oraz life science. Czeska spółka zaproponowała oparty o nanotechnologię proces wewnątrzkomórkowego testowania molekułów substancji czynnych leku.



Rozwiązanie to może skrócić czasochłonny i kosztowny proces testowania leków, w którym większość substancji czynnych odpada na poziomie pierwszych testów, jeszcze przed fazą prób klinicznych. Testy wewnątrzkomórkowe umożliwiają etyczne testowanie substancji, bez użycia organizmów żywych. InoCure zdobył w tegorocznej edycji EIT Health InnoStars 15 tys. euro.



Trzecią nagrodę i 10 tys. euro otrzymała portugalska firma HydrUStent, która wprowadziła na rynek biodegradowalne cewniki dla pacjentów z chorobami urologicznymi. Urządzenia są mniej inwazyjne oraz pozwalają m.in. na łączność bezprzewodową, co umożliwia stały monitoring parametrów układu moczowego oraz pomaga łatwiej i szybciej wykrywać schorzenia nerek. W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami, urządzenie poprawia komfort życia pacjentów i jest bardziej przyjazne dla środowiska.



Konkurs InnoStars Awards przeznaczony jest dla start-upów rozwijających produkty i usługi w obszarze medycyny i opieki zdrowotnej, będące na wczesnym etapie rozwoju. Zespoły startujące w konkursie muszą pochodzić z krajów Unii Europejskiej, należących do grona tzw. umiarkowanych innowatorów w rankingu European Innovation Scoreboard. Są to kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej objęte europejskim programem Regional Innovation Scheme, wspieranym przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), organizację Unii Europejskiej. Zespoły przez dziewięć miesięcy uczestniczą w warsztatach i sesjach mentoringowych, doskonaląc swój model biznesowy i tzw. pitch inwestorski.



W finale konkursu, podczas kongresu BIO-Europe, który odbył się w listopadzie w Hamburgu, znalazło się 10 start-upów: trzy z Portugalii, dwa z Węgier i po jednym z Czech, Włoch, Łotwy, Litwy i Polski.