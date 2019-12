IPN opublikował indeks Polaków represjonowanych za pomoc Żydom

Instytut Pamięci Narodowej opublikował indeks Polaków, którzy podczas okupacji niemieckiej byli represjonowani za pomoc Żydom. Efektem pierwszych prac są 333 noty dotyczące 654 polskich obywateli. Ratujący Żydów Polacy byli najczęściej rozstrzeliwani lub wysyłani do obozów koncentracyjnych.

Z analizy wynika, że 341 osób za pomoc Żydom straciło życie, w tym 258 zostało przez Niemców rozstrzelanych, także w egzekucjach zbiorowych; wśród zamordowanych ofiar były dzieci.



– To niezwykle ważne wydawnictwo, ponieważ w sposób całkowicie potwierdzony – zbadany i zweryfikowany przez naukowców – pokazuje konkretne przypadki wstrząsających represji na Polakach ratujących Żydów – podkreślił wiceprezes IPN Mateusz Szpytma, który w Instytucie zajmuje się m.in. problematyką polsko-żydowską.



Z dotychczasowych szacunków wynika, że z rąk Niemców za pomoc Żydom zginęło ok. tysiąca Polaków.

#wieszwiecej Polub nas

– Nasze badania pozwolą dokładniej zweryfikować tę liczbę. Czy tych przypadków będzie więcej, czy mniej niż tysiąc, tego jeszcze nie możemy stwierdzić – wyjaśnił wiceszef IPN.

Wśród not dotyczących represjonowanych Polaków jest historia zbrodni w Starym Ciepielowie i Rekówce w pobliżu Radomia. 78 lat temu, 6 i 7 grudnia 1942 r., Niemcy zamordowali tam ponad 30 Polaków, m.in. rodzinę Kowalskich, Kosiorów i Obuchowiczów, za pomoc udzielaną Żydom, którzy przed wojną licznie zamieszkiwali obie wsie. Wszyscy Polacy byli paleni żywcem lub wrzucani do ognia po uprzednim rozstrzelaniu.



Praca IPN „Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej” ma charakter ściśle naukowy, to jednocześnie jest wyrazem pamięci i czci wobec osób, które poniosły największą ofiarę za ratowanie drugiego człowieka od śmierci.



Okupowana Polska była jednym z nielicznych krajów, zwłaszcza w odróżnieniu od okupowanego Zachodu, w którym Niemcy wprowadzili karę śmierci za pomoc niesioną Żydom.