Dziś mikołajki, czyli wspomnienie św. Mikołaja, biskupa Miry. – Człowiek, który przeszedł do historii jako ten, który miał wrażliwe serce, czynił dobrze i pomagał ludziom. Takim go zapamiętano i takim przeszedł do kultury zarówno Wschodu jak i Zachodu – podkreśla biskup pomocniczy warszawski Michał Janocha.

Św. Mikołaj był biskupem Miry, w dzisiejszej Azji Mniejszej. Żył w IV wieku, był uczestnikiem pierwszego Soboru w Nicei.



Mikołaj rozdał swój majątek ubogim, stąd wziął się zwyczaj mikołajek, czyli wręczania prezentów i drobnych upominków, właśnie – 6 grudnia.



Według tradycji ludowych, św. Mikołaj jest patronem pasterzy i bydła. Dlatego 6 grudnia pasterze składali mu ofiary w postaci wieńców z lnu i konopi. Tego dnia prowadzono też na plebanię owce i baranki.



Zwyczaj odwiedzania domów przez św. Mikołaja znany był w niektórych regionach Polski już w XIX wieku. Odwiedzał domy z aniołkiem i rogatym diabłem, przepytywał dzieci z pacierza i pytał rodziców o zachowanie dzieci. Posłusznym wręczał łakocie, a nieposłusznym – rózgi.

