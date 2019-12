Środa o Jaśkowiaku: On przyznaje się do posiadania dziecka na mieście

Mam takie pytania do prezydenta Jaśkowiaka, kto będzie pierwszą damą. Po rozwodzie jest i po wielu przygodach na mieście – powiedziała profesor Magdalena Środa, filozof i etyk. Skrytykowała także Roberta Biedronia – którego „gwiazdorstwo zaczęło zabijać” – i Sylwię Spurek – która jest „entuzjastką samej siebie”.

Prof. Środa w Radiu ZET mówiła o prezydencie Poznania Jacku Jaśkowiaku, kandydacie w prawyborach prezydenckich w Platformie Obywatelskiej.



Powiedziała, że Jaśkowiak jest po rozwodzie, „wielu przygodach na mieście”. – On o tym mówi, książkę o tym napisał – dodała. Zapytała, kto będzie pierwszą damą, jeśli to on zostanie prezydentem Polski.



– Ja prowadziłam z nim spotkanie na ten temat. On się przyznaje do posiadania dziecka na mieście. Według mnie to bardzo fajna relacja w tej chwili, ale to pokazuje dzielność pani Joanny – stwierdziła Środa.



W rozmowie skrytykowała też lidera Wiosny Roberta Biedronia i Sylwię Spurek, europosłankę, która opuściła tę partię. – Ja myślałam, że Biedroń tak będzie szedł do góry i to udźwignie. Był taki moment, w którym to gwiazdorstwo zaczynało go zabijać. To gwiazdorstwo przesłoniło wszystko, jego ludzi, program, itd. – wymieniała.

źródło: Radio ZET

– On został mocno oszukany przez swojego doradcę Marcina Anaszewicza, któremu zależało głównie na wypromowaniu swojej życiowej partnerki Sylwii Spurek. Bo jej zależało wyłącznie na tym, by dostać się do Parlamentu Europejskiego. Nawet sprawy kobiece tam porzuciła, idzie tam ścieżką prawną, by zrobić większą karierę. Jest entuzjastką wegetarianizmu, ale przede wszystkim entuzjastką samej siebie – mówiła.Odniosła się też do złamanej obietnicy Biedronia, o zrzeczeniu się mandatu europosła przed wyborami parlamentarnymi w Polsce. – On powiedział, że to jest nieprawda, że my, którzy słyszeliśmy co słyszeliśmy, to tego nie słyszeliśmy. To mnie najbardziej zdenerwowało – oznajmiła.