Nie żyje były poseł i gwiazda Big Brothera. Zginął na przejeździe kolejowym

W wypadku na przejeździe kolejowym w miejscowości Biały Bór zginął były poseł Platformy Obywatelskiej Janusz Dzięcioł. W jego auto uderzył pociąg. Na miejscu pracują służby. Dzięcioł miał 65 lat.

– Otrzymałam informację ustną od prokuratora pracującego na miejscu, że ofiarą wypadku jest były poseł Janusz Dzięcioł – powiedziała szefowa Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu Agnieszka Renieck.



Szefowa Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu podkreśliła, że czynności na miejscu trwają pod nadzorem prokuratora. – Są tam także przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych, którzy prowadzą swoje czynności – wskazała. Dodała, że nie ma w tym momencie informacji o świadkach zdarzenia.



– O godzinie 8.40 na przejeździe kolejowo-drogowym koło Grudziądza pod pociąg relacji Toruń Główny – Grudziądz pomimo czerwonych świateł wjechał samochód osobowy. Komisja ustali, co spowodowało, że pomimo sygnału zabraniającego wjazdu doszło do zdarzenia. W wypadku zginął kierowca samochodu. Nikt z pasażerów ani obsługi pociągu nie został ranny – poinformował Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Jak powiedział sierż. sztab. Maciej Szarzyński z grudziądzkiej policji, w samochodzie jechał tylko b. poseł. Do wypadku doszło, gdy kierowca wykonywał manewr skrętu w lewo.

źródło: portal tvp.info, tvp3 bydgoszcz

Miejsce wypadku zabezpieczają służby. Ruch pociągów na trasie Grudziądz – Kornatowo (powiat chełmiński) został wstrzymany. Wprowadzona została komunikacja zastępcza.Janusz Dzięcioł 11 grudnia skończyłby 66 lat. Posłem był w latach 2007-2015. W 2001 roku wygrał pierwszą polską edycję programu Big Brother. W swojej karierze zawodowej był m.in. szefem straży miejskiej w Świeciu. W 2014 roku startował w wyborach na urząd prezydenta Grudziądza. W 2019 roku wystartował w wyborach do Sejmu, jako bezpartyjny polityk z listy PSL.