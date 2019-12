Poseł Lewicy: Jestem przeciwnikiem reparacji. Andruszkiewicz: Niemcy nie muszą się starać

Jestem przeciwnikiem uzyskiwania reparacji od Niemiec – oznajmił poseł Lewicy Maciej Gdula. Polityk argumentował, że „idea reparacji polega na tym, że da się wyrównać” strat po ofiarach II wojny światowej. – Ambasada Niemiec nie musi się starać w Polsce, wystarczy, że puści cytaty posłów Lewicy i PO. I to będzie stanowisko zgodne z rządem niemieckim – odpowiedział mu Adam Andruszkiewicz.

W TVP Info politycy dyskutowali o reparacjach wojennych, o które Polska ubiega się od Niemiec. Jak mówił poseł Gdula, jest przeciwnikiem reparacji z jednego powodu.



– W Auschwitz zginęło ponad milion ludzi. Czy to strata, którą można wyrównać? Jestem przeciwko, bo idea reparacji polega na tym, że da się to wyrównać. Że ktoś zapłacił pieniądze i jest zwolniony z odpowiedzialności – stwierdził.



Dalej mówił, że jest przeciwko ze względu na pamięć o ofiarach. – Sama idea reparacji wprowadza przekonanie, że przelanie jakiś środków jest rodzajem wyrównania krzywd – stwierdził.



– Idea, żeby dopychać Niemcy, to banalizacja II wojny światowej i milionów ofiar faszyzmu w Polsce i Europie – ocenił.



Posłowi Lewicy odpowiedział poseł PiS, wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz. – Ambasada Niemiec nie musi się starać w Polsce, wystarczy, że puści cytaty posłów Sejmu Lewicy i PO, i to będzie stanowisko zgodne z rządem niemieckim. Nikt z nas nie mówi, że mamy wymienić pamięć o mordowanych za pieniądze – mówił.



Argumentował też, że „spalono nasze miasta i wioski, musieliśmy je odbudować”.

