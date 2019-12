Grodzki komentuje decyzję Hołowni. Mówi o „lobby finansowym”

Nie jestem przekonany, czy Szymon Hołownia to rzeczywiście kandydat obywatelski, czy raczej kandydat promowany przez lobby finansowe – powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki w wywiadzie udzielonym „Polska Times”.

„Nie jestem przekonany, czy to rzeczywiście jest do końca kandydat obywatelski, czy też raczej kandydat promowany przez lobby finansowe” – powiedział Grodzki zapytany o to, jak PO patrzy na ewentualne pojawienie się w wyborach prezydenckich kandydata obywatelskiego Szymona Hołowni.



„Oczywiście, jeśli ten fakt zaistnieje, to trzeba będzie się do niego odnieść” – dodał.



Według Grodzkiego „polityka rządzi się swoimi prawami, a nie sondażami”. Marszałek Senatu przyznał, że nie zna dobrze Szymona Hołowni, „ale na jego miejscu dwa razy by się zastanowił, czy wystartować”.



Grodzki uważa, że określenie „kandydat obywatelski” w przypadku Hołowni „nie jest do końca prawdziwe”. „I wyborcy to czują” – dodał.

#wieszwiecej Polub nas