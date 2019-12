Pościg za rabusiami w skradzionym furgonie. Nie żyją cztery osoby [WIDEO]

Cztery osoby zginęły podczas policyjnego pościgu za furgonetką, którą rabusie próbowali uciec po nieudanym napadzie na sklep jubilerski. Wśród ofiar jest kierowca furgonu, który porwali bandyci, oraz jeden z gapiów. Do incydentu doszło w czwartek około godz. 4 po południu czasu lokalnego na Florydzie.

W sklepie jubilerskim Regents Jewelers w Coral Gables został uruchomiony cichy alarm oznaczający, że ktoś próbuje go obrabować. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, doszło do strzelaniny. Raniona została pracownica sklepu, ale media nie precyzują, czy została postrzelona.



Rabusie zdecydowali się uciec swoim vanem, ale wkrótce porwali furgonetkę firmy kurierskiej UPC. Pościg natychmiast zainteresował stacje telewizyjne, które wysłały helikoptery, by prowadziły relację na żywo.



Uciekający po hrabstwie Broward furgon z policyjnymi pojazdami „na ogonie” łamał przepisy, wjeżdżał na skrzyżowania na czerwonym świetle, zderzał się z innymi pojazdami. Po ok. 30 km korek na jednym ze skrzyżowań w mieście Miramar uniemożliwił dalszą ucieczkę.







Ponownie doszło do strzelaniny z policją. Lokalne media informują, że w pewnym momencie z furgonetki wypadło ciało kuriera UPC. Śledczy ustalą, czyje kule go zabiły. Zginęli także dwaj rabusie i jeden z gapiów. Jedna z kul trafiła również okno ratusza Coral Gables, w wyniku czego urząd zamknięto.

