„Młodzi ludzie są zarzucani pracą, to utrudnia złożenie rodziny”

Młodzi ludzie są zarzucani pracą, a to utrudnia założenie rodziny. Otrzymują niskie wynagrodzenie, a to nie pomaga w ustabilizowaniu życia – wskazuje w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” posłanka PiS Anna Maria Siarkowska, która weszła w skład Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg powołała Radę Rodziny. W uroczystości w siedzibie resortu rodziny uczestniczył także premier Mateusz Morawiecki, który odkreślił, że rodzina zawsze była w centrum uwagi rządu Zjednoczonej Prawicy. Podziękował nowo powołanym członkom Rady Rodziny za chęć pomocy w budowie programu wzmacniającego rodziny.



Siarkowska pytana o uprawnienia Rady wyjaśniła, że będzie to ciało doradcze, które będzie opiniować rozwiązania już przyjęte przez rząd, ale także proponować nowe. Pytana, jak widzi swoją rolę w Radzie stwierdziła, że jako posłanka, chce pomóc w usprawnieniu współpracy między radą a parlamentem.



„Chcę przenosić proponowane rozwiązania na forum zespołów i komisji parlamentarnych, a tym samym usprawniać ich realizację” – wyjaśniła.



Podkreśliła też, że chce na forum politycznym promować rozwiązania sprzyjające rodzinom w posiadaniu większej liczby dzieci. „Im więcej dzieci w rodzinie, tym więcej szczęścia” – podkreśliła matka czterech córek.



Posłanka przyznała również, że współczynnik dzietności w Polsce jest wyjątkowo niski. Oceniła, że wpływ na to mają nie tylko na wzorce dotyczące stylu życia np. posiadania maksymalnie dwójki dzieci, ale też na rolę pracodawców.



„Młodzi ludzie są zarzucani pracą, a to utrudnia założenie rodziny. Otrzymują niskie wynagrodzenie, a to nie pomaga w ustabilizowaniu życia” – wskazała.

