„Tak, pomagam!”. Rusza akcja Caritas Polska

Pod hasłem „Tak, pomagam!” w piątek i sobotę Caritas Polska we współpracy z Caritas diecezjalnymi przeprowadzi w supermarketach, sieciach handlowych i sklepach osiedlowych w całej Polsce zbiórkę żywności. W 17. odsłonie akcji weźmie udział 20 tys. wolontariuszy. W Mikołajki swoją inicjatywę „Świąteczny Stół Pajacyka” organizuje natomiast Polska Akcja Humanitarna.

W ramach akcji „Tak, pomagam!” do koszy można wrzucać artykuły spożywcze z długim terminem przydatności i łatwe w przechowywaniu.



– Niezamożne rodziny i placówki Caritas będą mogły z nich przygotować świąteczne posiłki – mówi Bartłomiej Kulisz, koordynator programów pomocy żywnościowej Caritas Polska.



– Może to być ryż, makaron, mąka, ale też różnego rodzaju słodycze. Wśród potrzebujących są też dzieci, które z chęcią przyjmują takie podarunki – zaznacza.



Bożonarodzeniowa zbiórka „Tak, pomagam!” przeprowadzona będzie w ponad 2 tys. sklepów w całej Polsce, m. in. sieciach: Biedronka, Carrefour, Kaufland, Lidl, Lewiatan, Mila, Polomarket, Tesco i wielu innych.



Akcję można też wesprzeć wysyłając w trakcie zbiórki „Tak, pomagam!” charytatywny SMS z hasłem PACZKA pod numer 72052 (koszt to 2,46 zł z VAT).



Z kolei w piątek restauratorzy przekażą 10 proc. dziennego dochodu na ciepłe posiłki dla dzieci w ramach akcji „Świąteczny Stół Pajacyka”, organizowanej po raz 18. przez Polską Akcję Humanitarną.

źródło: PAP, IAR

– Goście mają w tym roku szeroki wybór lokali, bo do akcji przyłączyły się setki kawiarni, pubów, restauracji. Są także sieci gastronomiczne i cateringi dietetyczne – mówi Anna Budzyńska-Sieczkowska z PAH.Mapa z lokalami gastronomicznymi, które przyłączyły się do akcji, znajduje się na stronie internetowej Pajacyka. Poza tym, na ścianach kawiarni, restauracji i pubów wywieszone są plakaty z informacją, że dany lokal wspomaga „Świąteczny Stół Pajacyka”. Ciepłe posiłki trafią na stoły placówek środowiskowych i szkół, które zgłosiły na to zapotrzebowanie.