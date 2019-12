Kierowca stracił kontrolę nad autokarem. Zginęło wiele osób

Co najmniej 13 osób zginęło, a 50 zostało rannych w wypadku autokaru nieopodal miasta Delicias w meksykańskim stanie Chihuahua. Lokalne władze poprosiły o pomoc w identyfikacji ofiar.

Do tragedii doszło w czwartek rano czasu lokalnego na Autostradzie Panamerykańskiej łączącej kraje obu Ameryk, od położonej na północy Alaski, poprzez Amerykę Środkową, po Patagonię na południu Argentyny.



Autokar z 70 osobami na pokładzie należący do przewoźnika Tour Nomada, nie posiadający jednak licencji, jechał z Ciudad Juarez do Torreon. Między miastami Delicias i Jimenez z nieznanych przyczyn kierowca stracił kontrolę nad pojazdem. Na zdjęciach w mediach społecznościowych widać autokar leżący na boku.



Na miejscu zginęło 10 osób. Gubernator stanu Chihuahua Javier Corral przekazał, że trzy kolejne osoby zmarły w szpitalu.



Ranni trafili do szpitala w Delicias. Władze wezwały pracowników Czerwonego Krzyża i lokalne służby medyczne z Delicias, Meoqui i Saucillo do przyjazdu na miejsce i pomoc poszkodowanym.

źródło: Mexiconewsdaily.com, PAP

Dotąd zidentyfikowano pięć ofiar. Władze zaapelowały do mieszkańców o pomoc w ustaleniu tożsamości zabitych.Dokładna przyczyna wypadku na razie nie jest znana. Ustalą ją śledczy.Rocznie na meksykańskich drogach ginie około 16 tys. osób.