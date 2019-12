Narodowa Strategia Onkologiczna. Szczepienie przeciw HPV będzie refundowane

W Narodowej Strategii Onkologicznej zapisano, że od stycznia 2021 r. refundowane będzie szczepienie dziewczynek przeciwko wirusowi HPV, czyli brodawczaka ludzkiego, który wywołuje m.in. raka szyjki macicy i nowotwory głowy – zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Szef resortu zdrowia w wywiadzie dla RMF FM pytany był m.in. o Narodową Strategię Onkologiczną i znajdujące się w niej zapisy, m.in. dotyczące szczepienia przeciwko wirusowi HPV. – W strategii jest zapisane to, o co postulowały środowiska od dawna, a część krajów już to wprowadziło, szczepienia na HPV dla dziewczynek. HPV to wirus, który wywołuje raka szyjki macicy i raka głowy – wskazał. Tymczasem – jak zaznaczył – szczepienie może zredukować do zera raka szyjki macicy.



Minister był pytany, czy jest tam zapisane, że to szczepienie będzie refundowane od stycznia 2021 r. – Tak, tak jest to zapisane w strategii – potwierdził. Dopytywany zaś, czy szczepienie będzie bezpłatne dla każdej dziewczynki od 9. roku życia niezależnie od miejsca zamieszkania, potwierdził, że tak będzie wszędzie. – To jest działanie niezwykle drogie, trudne do wprowadzenia teraz, bo dostarczenie nagle takiej ilości szczepionek jest niemożliwe – podkreślił Szumowski. Dodał, że takie działanie trzeba zaplanować.



Wirus brodawczaka ludzkiego HPV jest odpowiedzialny za zachorowania na raka szyjki macicy, ale też – jak wskazują badania z ostatnich lat – nowotwory rejonu głowy i szyi, a także sromu, pochwy, prącia i odbytu. Obecnie szczepienie przeciw wirusowi HPV refundowane jest w niektórych miastach w Polsce na podstawie uchwał podejmowanych przez samorządy lokalne.



Narodowa Strategia Onkologiczna, tzw. cancer plan, ma być całościowym programem walki z rakiem. Powstaje na podstawie uchwalonej wiosną tego roku ustawy i ma wytyczyć kierunki rozwoju systemu opieki onkologicznej, w tym m.in. działania z zakresu profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Została zaplanowana jako program wieloletni, obejmujący lata 2020-2030.

Główne cele



Pod koniec listopada Narodowa Strategia Onkologiczna została przekazana do wykazu prac rządu. Główne cele Strategii to: obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe przez edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę, w tym kształtowanie świadomości prozdrowotnej i propagowanie zdrowego stylu życia; poprawa profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych; rozwój systemu opieki zdrowotnej w onkologii przez koncentrację działań wokół chorego i jego potrzeb z uwzględnieniem poprawy, jakości życia chorych i ich rodzin.



Celem strategii jest także zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej w onkologii, udzielanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną; opracowanie i wdrożenie zmian organizacyjnych, które zapewnią chorym równy dostęp do koordynowanej i kompleksowej opieki zdrowotnej w onkologii; rozwój działalności szkoleniowej i edukacji oraz kształcenia kadr medycznych w onkologii oraz rozwój badań naukowych mających na celu poprawę i wzrost efektywności oraz innowacyjności leczenia chorób nowotworowych.



Nowotwory złośliwe są drugą przyczyną zgonów Polaków. W naszym kraju notuje się rocznie około 160 tys. zachorowań na nie, z czego rocznie umiera aż 100 tys. pacjentów. Wzrastająca liczba zgonów z powodu nowotworów wynika przede wszystkim ze zbyt późnej wykrywalności. Corocznie rośnie też liczba zachorowań na nowotwory, a szacuje się, że w najbliższych 15-20 latach wzrośnie ona dwukrotnie.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Jak zwrócił uwagę „Dziennik Gazeta Prawna”, duży nacisk w strategii położono na profilaktykę, czego dowodem jest choćby pomysł wpisania szczepionek przeciw HPV na listę refundacyjną. I to zarówno dla dziewczynek, jak i chłopców. W przyszłości ma to chronić m.in. przed rakiem szyjki macicy lub gardła – podkreślono.