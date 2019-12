Reakcja prezydenta Sopotu na pytania mieszkańców. „To napad jak na Adamowicza”

– Dzięki telewizji publicznej i kłamstwom oraz napadom na Pawła Adamowicza stało się to, co się stało w Gdańsku. To we mnie ciągle siedzi – to reakcja prezydenta Sopotu, Jacka Karnowskiego, na pytanie o sprzedaż jednej z najatrakcyjniejszych działek w Polsce. Obecnie są tam tereny zielone, ale po sprzedaży może powstać zabudowa mieszkaniowa.

Pytanie zadał Jakub Świderski mieszkający w pobliżu inwestycji, a jednocześnie autor programu „W imieniu sopocian”, emitowanego na antenie TVP3 Gdańsk. To właśnie współpraca z TVP stała się dla Karnowskiego pretekstem do ataku.



Prezydent Sopotu zarzucił Świderskiemu, że „kłamie na co dzień w telewizji i oszukuje mieszkańców”. Część zebranych apelowała, by Karnowski przestał się zajmować polityką i odpowiadał na merytoryczne pytania.



– Dzięki telewizji publicznej i kłamstwom oraz napadom na Pawła Adamowicza stało się to, co się stało w Gdańsku. To we mnie ciągle siedzi… - oświadczył Karnowski.



– Znaczy – zabiłem Pawła Adamowicza, to pan sugeruje? To już jest bełkot – odpowiedział Świderski.

źródło: Radio Gdańsk, youtube

Z wypowiedzi Karnowskiego wynikało, że przeszkadzało mu rejestrowanie publicznego spotkania kamerą. Przyznał, że na sprzęcie nie było logo TVP, ale nawet to uznał za złą wolę Świderskiego. Zdaniem dziennikarza prezydent Sopotu w ten sposób po prostu „uniknął pytań o sprzedaż działek, które są jednymi z najcenniejszych w kraju”.