Emerytowany adwokat złożył doniesienie ws. sędziego, który zawiesił Juszczyszyna

Emerytowany olsztyński adwokat złożył w prokuraturze rejonowej w Olsztynie zawiadomienie o przestępstwie polegającym na przekroczeniu uprawnień przez prezesa Sądu Rejonowego Macieja Nawackiego. Mecenas uważa, że doszło do złamania prawa w sprawie sędziego Pawła Juszczyszyna. W opinii prezesa jest to próba nagłośnienia faktu, że zawiesił Juszczyszyna w wykonywaniu obowiązków.

– Do Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe wpłynęło zawiadomienie o przestępstwie przekroczenia uprawnień i wydaniu bez podstawy prawnej zarządzenia przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Krzysztof Stodolny. Dodał, że prokuratura będzie prowadziła teraz w tej sprawie postępowanie sprawdzające.



Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożył emerytowany adwokat Ryszard Afeltowicz. – Jest to zawiadomienie zgłoszone po to, by nagłośnić sprawę w mediach. Wielokrotnie spotykałem się z zawiadomieniami na moją osobę, związanymi z faktem, że podejmuję niepopularne decyzje. Zawiadomienia zdarzały się nawet w przypadku wyroków czy innych decyzji. Myślę, że te zawiadomienia składali także i emerytowani obywatele – powiedział Nawacki, który w czwartek uczestniczył w posiedzeniu KRS w Warszawie. Zapewnił, że jego działania są zgodne z prawem.





Maciej Nawacki jest prezesem Sądu Rejonowego w Olsztynie i członkiem KRS. Jego odwołania z funkcji prezesa sądu domaga się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Olsztyńskiego i grupa sędziów sądu, którego jest prezesem. Sędziowie w środę próbowali zwołać zebranie, na którym chcieli przegłosować uchwałę wzywającą Nawackiego do ustąpienia, ale Nawacki takiego spotkania odmówił.



Fala protestów przeciwko Nawackiemu wybuchła, gdy w miniony piątek, jako prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie, wydał zarządzenie, na mocy którego – ze skutkiem natychmiastowym – na miesiąc zawiesił sędziego Pawła Juszczyszyna w wykonywaniu obowiązków. Zarządzenie to zostało przekazane Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i ona zdecyduje, czy przedłuży okres zawieszenia, czy nie.



Kilka godzin wcześniej Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab poinformował, że przeciwko sędziemu Juszczyszynowi wszczęto w czwartek postępowanie dyscyplinarne. Jego zdaniem, sędzia ten uchybił godności urzędu.



Po tym, gdy sędzia Juszczyszyn zażądał od Kancelarii Sejmu list poparcia dla kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, został odwołany przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę z delegacji do olsztyńskiego sądu okręgowego z sądu rejonowego.



W miniony weekend w związku z wydarzeniami w olsztyńskim sądzie przed sądami w całym kraju odbyły się manifestacje.