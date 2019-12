Poznań też ma aferę w oczyszczalni ścieków. Do awarii doszło w marcu

Stacja Termicznego Suszenia Osadów w Koziegłowach nie działa od marca. Tysiące ton osadów wywozi się na składowisko.

Do tej pory informacja o awarii w oczyszczalni ścieków w Poznaniu nie była publicznie znana. „3 grudnia potwierdził ją zastępca prezydenta Poznania Bartosz Guss, w odpowiedzi na zapytanie radnego Michała Grzesia z Prawa i Sprawiedliwości, który dopytywał, czy prawdą jest to, co przekazują mu mieszkańcy, że w oczyszczalni po eksplozji na instalacji nie działa suszarnia” – informuje TVP3 Poznań.



„Stacja Termicznego Suszenia Osadów zlokalizowana na terenie Centralnej Oczyszczalni ścieków nie pracuje od marca 2019. Awarii uległ fragment instalacji, jednej z trzech linii suszenia. Obecnie trwa naprawa tej linii” – napisał w odpowiedzi Bartosz Guss.



„Za tydzień będzie komisja gospodarki komunalnej. Bardzo mnie to cieszy, bo odpowiedź mnie nie usatysfakcjonowała. To nie jest pierwsza awaria tam. Chyba nie spodziewają się, że będzie to działać, skoro z wolnej ręki zamówiono wywóz nieczystości. Twierdzą, że to jest przestarzała technologia” – komentuje Michał Grześ.



15 tys. ton osadów ze ścieków komunalnych poznańska spółka Aquanet wywozi samochodami na składowisko w Pniewach oraz do Piły.



Obiekty oczyszczalni w Koziegłowach umożliwiają przyjęcie 200 000 m3 (200 mln litrów) ścieków na dobę. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Warta. Poznańska inwestycja, wraz ze stacją zagospodarowania biogazu, kosztowała 27 mln euro. Na samą suszarnię wydano około 13 mln euro.

Po awarii oczyszczalni w Koziegłowach nieosuszony osad trafia teraz do zakładu recyklingu w Dęborzycach. Na miejscu jest @KacperWitt Nieprzyjemny zapach jest nie do zniesienia. Co ciekawe, mieszkańcy twierdzą, że problem zaczął im doskwierać kilka miesięcy temu pic.twitter.com/QrAUUajiQD — Radio Poznań (@RadioPoznanSA) 5 grudnia 2019

Podobna sytuacja miała miejsce w tym roku w Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w Warszawie. Doszło tam do awarii układu przesyłowego, która rozpętała polityczną burzę, a Wisłę pokryła fala sinic i brunatnic.