Prezydent: Wyniki i osiągnięcia paraolimpijczyków budzą podziw

– Dewizą sportowców niepełnosprawnych jest „niemożliwe nie istnieje” – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas gali finałowej I Plebiscytu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego na Sportowca Roku 2019. Głównym laureatem inauguracyjnej edycji został pływak Jacek Czech.

Prezydent podziękował paraolimpijczykom za sukcesy i rozsławianie Polski na całym świecie oraz budowanie jej dobrego imienia.



– Polski sport zyskuje na znaczeniu dzięki państwu. To jest ogromnie ważne, by ten sport był rozwijany – zaznaczył.



Duda przywołał scenę z filmu „Matrix”. Główny bohater spotyka wówczas chłopca, który bez dotykania łyżeczki z łatwością sprawia, że wygina się ona na różne strony. Słynny Neo nie jest w stanie tego zrobić.



– Chłopiec wtedy mówi mu „łyżka nie istnieje”. „Niemożliwe nie istnieje” to dewiza niepełnosprawnych, którzy zajęli się sportem. Oni także udowadniają, że niepełnosprawność nie istnieje – nadmienił. Jak dodał, podziw budzą wyniki i osiągnięcia paraolimpijczyków.



– Są one nieraz nie do osiągnięcia dla wielu pełnosprawnych sportowców, nie wspominając o ludziach, którzy z profesjonalnym sportem nie mają do czynienia – zwrócił uwagę.





Odznaczenia państwowe



Prezydent wręczył podczas uroczystości odznaczenia państwowe. Złote Krzyże Zasługi odebrali: drużynowa mistrzyni paraolimpijska z Rio de Janeiro w tenisie stołowym Karolina Pęk, jej trener Xu Kai, szkoleniowiec lekkoatletki Karoliny Kucharczyk – Bogusław Jusiak, animator sportu osób z niepełnosprawnościami Adam Jurasz oraz lekarz opiekujący się paraolimpijczykami Adrian Błasiak. Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali zaś: wicemistrz paraolimpijski z Rio de Janeiro w tenisie stołowym Rafał Czuper oraz trener lekkoatlety Daniela Peka Leszek Zblewski.



Zwycięzców plebiscytu w poszczególnych kategoriach wyłoniono na podstawie głosów oddawanych wcześniej przez internautów. Otrzymali oni statuetki im. Ludwiga Guttmanna, twórcy ruchu paraolimpijskiego.



Czech, główny laureat, zdobył w tym roku srebrny medal mistrzostw świata, który wywalczył na 50 m stylem grzbietowym. – Gdy dzieci pytają, ile mam medali, odpowiadam, że worek. Na pytanie, ile on waży, mówię, że 15 lat ciężkiej pracy. Ta statuetka, którą dziś otrzymałem, też tyle waży – podsumował pływak.



Wśród trenerów wyróżniono głównego szkoleniowca kadry Polski niepełnosprawnych w tenisie stołowym Andrzeja Ochala, Wydarzeniem Roku okazało się World Para Athletics Grand Prix w Bydgoszczy, a Organizacją Roku fundacja Złotowianka.

Kapituła plebiscytu przyznała też nagrodę specjalną, którą otrzymał Marcin Gortat. Były gracz ligi NBA był ambasadorem tegorocznych mistrzostw świata w koszykówce na wózkach w Wałbrzychu, a jego fundacja organizuje treningi koszykarskie dla dzieci niepełnosprawnych.

Nowa minister sportu



W uroczystości w Centrum Olimpijskim w Warszawie wzięła udział m.in. powołana w czwartek przez prezydenta RP na stanowisko ministra sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.



– Obserwowałam szermierzy na wózkach, sama próbowałam sił w tym sporcie i widziałam, ile wysiłku to kosztowało. Według mnie wszyscy państwo jesteście wygranymi. Dajecie przykład ludziom, którzy mają problem, by wyjść i otworzyć się – zaznaczyła była szpadzistka.



Wręczyła ona odznaczenia ministerialne za zasługi dla sportu. Złotą odznakę otrzymali dwaj działacze – Ryszard Rodzik i Tadeusz Nowicki. Ten drugi zasłynął także jako trener i twórca polskiej szermierki na wózkach. Srebrna odznaka trafiła do wiceprezesa PKPar. Eugeniusza Grabowskiego, a brązowe do Ochala oraz działaczy Roberta Kamińskiego i Henryk Pięty.



Na gali obecny był także poprzednik Dmowskiej-Andrzejuk – Witold Bańka, który 1 stycznia obejmie urząd przewodniczącego Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).



Medale 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego z rąk prezesa Andrzeja Kraśnickiego odebrali: Rodzik, Nowicki, Pięta, łuczniczka Małgorzata Olejnik, pływak Arkadiusz Pawłowski, lekkoatleta Mirosław Pych oraz działacze: Jerzy Jankowski, Danuta Tarnawska i Romuald Schmidt. Prezes PKPar. Łukasz Szeliga otrzymał z kolei medal za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego.