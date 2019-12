Poseł PO: Gest Tuska był gestem przyjaźni wobec Trumpa

Donald Tusk ma poczucie humoru, podobnie jak prezydent Donald Trump. Nie widzę nic złego w gestach przyjaźni, bo przecież Stany Zjednoczone to nasz kluczowy sojusznik – powiedział w programie TVP Info poseł PO Piotr Borys. Polityk odniósł się w ten sposób do zdjęcia, które Donald Tusk zamieścił na Twitterze. Widać na nim, jak przewodniczący Rady Europejskiej stojąc za plecami Donalda Trumpa przykłada mu do pleców palce złożone tak, że przypominają lufę pistoletu. Tak przynajmniej odczytało ten gest wielu internautów.

– Przepraszam, chyba się przesłyszałem. To był gest przyjaźni? Strzał w plecy? – dopytywał prowadzący. Polityk PO podkreślił wówczas, że nikt nie zna kontekstu „tej zaczepki”.



– Zakładam, że jest to zaczepka i element pozytywny – kontynuował Piotr Borys. Pytany, czy będąc gdzieś z przyjaciółmi, też przekazuje sobie w ten sposób gesty przyjaźni, odparł: „Można kogoś delikatnie szturchnąć po koleżeńsku i możemy się lubić, uśmiechać do siebie”.



– Nie widzę w tym geście nic złego, a wręcz przeciwnie. Znaczy to pełną sympatię pomiędzy prezydentem Donaldem Trumpem a Donaldem Tuskiem – powiedział. Na uwagę prowadzącego, że przecież sam mówił, iż kontekst zdjęcia nie jest znany, Borys stwierdził, że „jeśli nie było skandalu politycznego po, to znaczy, że był to gest przyjaźni”.

źródło: tvp info, twitter

W czwartek Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych swoje zdjęcie w gronie światowych przywódców. „Pomimo sezonowych zawirowań nasza przyjaźń transatlantycka musi trwać” – podpisał fotografię szef Europejskiej Partii Ludowej.