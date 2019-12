Orlen przejmuje jedną z czołowych spółek energetycznych

Prezes Polskiego Koncernu Naftowego Orlen ogłosił, że firma przejmie Grupę Kapitałową Energa. To jedna z czterech największych spółek energetycznych w Polsce. Przejęcie wpisuje się w strategię budowy silnego koncernu multienergetycznego.

Jak poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, koncern ogłosił wezwanie do sprzedaży 100 proc. akcji Energi.

Ogłosiliśmy wezwanie na 100 proc. akcji @EnergaSA. Transakcja wpisuje się w strategię @PKN_ORLEN zakładającą budowę silnego multienergetycznego koncernu, między innymi poprzez dalszy rozwój obszaru energetyki. Już dziś ten segment generuje ok. 15% naszego zysku EBITDA — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) December 5, 2019

Wezwanie do sprzedaży akcji to etap procedury wymaganej przy obrocie dużymi pakietami udziałów w spółkach, szczególnie pakietami kontrolnymi lub – tak jak w tym przypadku – całością udziałów.Podmiot nabywający udziały nie może wycofać się z wezwania. Do zakupu może nie dojść jedynie w przypadku, gdyby inny podmiot ogłosił wezwanie na cenę nie niższą niż Orlen. W praktyce oznacza to, że Polski Koncern Naftowy już podjął decyzję o przejęciu Grupy Kapitałowej zapewniającej dostawy prądu dla ponad 2,5 mln odbiorców.