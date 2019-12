Kubica weźmie udział w testach DTM. Za kierownicą bmw

BMW potwierdziło w czwartek, że Robert Kubica weźmie udział w testach serii DTM. Jazdy odbędą się pomiędzy 10 a 13 grudnia.

Testy odbędą się na torze Jerez w Hiszpanii. Robert Kubica weźmie w nich udział za kierownicą BMW M4 DTM.



Jak przypomina na swoim Twitterze BMW Motorsport, Kubica „pierwsze lata spędził w Formule 1, występując od 2006 do 2009 roku w zespole BMW Sauber”.



Oprócz Kubicy w M4 zasiądzie także Nick Yelloly, który dołączył w tym sezonie do zespołu BMW.

A well-known driver will take his place at the wheel of the BMW M4 DTM – Robert Kubica. The 34-year-old is closely associated with BMW, having spent his first years in Formula 1, from 2006 to 2009, with the BMW Sauber F1 Team. pic.twitter.com/xGNyOGO4xn