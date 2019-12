Mogą być farbowane, ale nie rozjaśniane. Prześlij włosy na perukę dla 10-latki

10-letnia Maja ze Słupska marzy o włosach. Jej własne najpierw zaczęły wypadać z głowy, a w ciągu kilku kolejnych miesięcy zniknęły też z rąk i nóg. Dziewczynka cierpi na łysienie całkowite. Nie ma żadnej gwarancji, że włosy kiedykolwiek odrosną. Prosi więc o pomoc. Chętni już odpowiadają na apel, przysyłając m.in. warkocze.

Jeszcze do niedawna nic nie wskazywało na to, aby 10-latka cierpiała z powodu rzadkiej choroby. Jednak kilka miesięcy temu lekarze zdiagnozowali u niej łysienie plackowate.



– Przez 2 i pół miesiąca Maja straciła wszystkie włosy, w związku z tym nie jest to już łysienie plackowate, tylko jest to łysienie całkowite – powiedziała TVP Info Patrycja Dąbska, mama Mai.



Jeszcze w wakacje dziewczynka cieszyła się długimi, ciemnoblond włosami. Teraz rodzina prowadzi akcję „Twoje włosy przekaż proszę, a ja z dumą je ponoszę”. Zebrane włosy zostaną przekazane fachowcowi, który zajmie się przygotowaniem peruki właśnie dla Mai.



Minimalna długość włosów, które można przekazać to 25 cm. Włosy mogą być farbowane, ale nie mogą być rozjaśniane.

Koszt przygotowania peruki waha się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, dlatego rodzina zdecydowała się zorganizować zbiórkę.