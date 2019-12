Premier: Udaremniono największy przemyt narkotyków w ciągu ostatnich 30 lat

Państwo powinno być zawsze o krok przed przestępcami. To przestępcy mają się bać silnego, sprawnego państwa – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej poświęconej akcji polskich służb. Centralne Biuro Śledcze Policji i Krajowa Administracja Skarbowa udaremniły próbę przemytu ogromnej ilości narkotyków.

Funkcjonariusze KAS przejęli ogromne ilości nielegalnego towaru w gdyńskiej bazie kontenerowej. Jednocześnie policjanci z CBŚP zamknęli fabrykę kokainy oraz magazyn narkotykowy na terenie województwa wielkopolskiego.



W sprawie zatrzymano obywateli między innymi Kolumbii, Iranu oraz Niemiec. Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Gdańsku.



– Udaremniliśmy największy przemyt co najmniej ostatnich 30 lat; to przemyt około 2 ton kokainy z Kolumbii o wartości około 2 mld zł – powiedział premier Mateusz Morawiecki.



– Uratowaliśmy od łez, tragedii, od złamanych życiorysów i od śmierci nie tylko wielu Polaków, ale również wielu Europejczyków, ponieważ przemyt dotyczył około 2 mld zł wartości, a w tonach to około 2 ton kokainy, narkotyków, które były w specjalny sposób, poprzez specjalne mechanizmy przemytnicze, przemycane z Kolumbii. Udaremnione zostało to poprzez bardzo skuteczne działania Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego Policji – dodał Morawiecki.

„Państwo powinno być zawsze o krok przed przestępcami”



– Państwo powinno być zawsze o krok przed przestępcami; wykorzystaliśmy m.in. najnowszą technologię, żeby ujawnić i uniemożliwić największy przemyt w historii III RP – powiedział premier.



Morawiecki wskazał, że grupa przestępcza składała się z czterech Kolumbijczyków, co najmniej dwóch Polaków oraz jednego Irańczyka. Jak mówił, przemyt dokonywał się z Kolumbii i dotyczył kokainy. Szef rządu wskazał, że była to sprawna i długo trwająca akcja przygotowawcza, która w skuteczny sposób zapobiegła „wyjątkowej próbie przemytu na skalę europejską”.



Jak dodał, w akcję zostało włączonych wielu funkcjonariuszy. – Jestem bardzo wdzięczny funkcjonariuszom CBŚP i wszystkim pracownikom Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwa Finansów, którzy działając w tak profesjonalny sposób, wyjątkowo sprawnie (...) zdekonspirowali, ujawnili, uchwycili tę grupę przestępczą – mówił premier.



Jak dodał, państwo powinno być zawsze o krok przed przestępcami i w tym przypadku „wykorzystaliśmy również najnowszą technologię, żeby ten największy przemyt w historii III RP ujawnić i uniemożliwić”.

„Państwo jest silne wobec przestępców”



– Profesjonalizm naszych służb jest na najwyższym poziomie; możemy spać spokojnie, ponieważ państwo jest silne i sprawne wobec silnych i sprawnych przestępców, a wyrozumiałe wobec słabszych – powiedział premier.



– Międzynarodowe grupy przestępcze należą niestety do najlepiej zorganizowanych grup przestępczych, więc profesjonalizm pracowników Krajowej Administracji Skarbowej, Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji jest tym większy i tym bardziej mogę powiedzieć: możemy spać spokojnie, ponieważ państwo jest silne i sprawne wobec silnych i sprawnych przestępców i grup przestępczych, a wyrozumiałe wobec słabszych - mówił premier.



Morawiecki oświadczył, że jest to dla niego „ogromny powód do dumy”, że mamy służby finansowe, śledcze i policyjne, których profesjonalizm jest na najwyższym, „co najmniej europejskim, jeśli nie światowym” poziomie.



– Dziękuję za niezwykle sprawną akcję, za odwagę, determinację, profesjonalizm. To przestępcy mają się bać silnego, sprawnego państwa, a nie obywatele mieliby bać się przestępców - dodał szef rządu.

„To efekt pracy naszych służb”



– Jest to największy ujawniony przemyt w historii Polski; w 100 proc. jest wynikiem profesjonalizmu i działalności naszych służb - powiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński o udaremnieniu przemytu z Kolumbii 2 ton kokainy o czarnorynkowej wartości około 2 mld zł.



Minister podkreślił, że kokaina była najprawdopodobniej przeznaczona na rynek europejski. – Można powiedzieć, że nasi funkcjonariusze uratowali Europę przed zalewem ogromnej ilości kokainy – stwierdził.



Jak ocenił, jest to wielkie osiągnięcie naszych służb. – Jest to w 100 proc. wynik profesjonalizmu i działalności naszych służb: KAS i CBŚP. To pokazuje, jak ważna jest współpraca między służbami – powiedział Kamiński.



Według szefa MSWiA jest to kolejny przykład z ostatnich tygodni tak dobrej współpracy. Przypomniał, że w połowie listopada dzięki współpracy ABW i CBŚP udało się uniknąć wielkiej tragedii w Płocku, kiedy to z wyprzedzeniem zatrzymano mieszkańca kilkunastopiętrowego bloku, który chciał wysadzić ten blok w powietrze.

