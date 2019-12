Młodzieżowe Słowo Roku 2019. Określenie dziewczyny z kolczykiem w nosie

Zakończył się coroczny plebiscyt Wydawnictwa Naukowego PWN na popularne słowa wśród młodzieży. Pierwsze miejsce zajął rzeczownik „alternatywka”. Na podium znalazły się również słowa „jesieniara” i „eluwina”.

Jak wyjaśnia prof. Marek Łaziński z UW, językoznawca i jeden z członków kapituły plebiscytu, zwycięskie słowo to określenie dziewczyny o alternatywnych upodobaniach, która nie utożsamia się „z popularnymi trendami odnośnie ubioru, makijażu, gustu muzycznego”. Bardziej obrazowo – tłumaczy Łaziński – jest to osoba, która „ubiera się w specyficzny sposób, zazwyczaj ma kolczyk w nosie, kolorowe włosy, ciemne ubrania oraz słucha emo-rapu”.



Antonimem „alternatywki” jest „konserwatywka”, zaś jej męskie odpowiedniki to: „alternatywek” i „alternator”.



Drugie miejsce zajęła „jesieniara”. Jest to – jak czytamy na stronie PWN – „dziewczyna lubiąca jesień, manifestująca sympatię dla tej pory roku, jesiennych ubiorów, nastrojów, napojów”.



Podium zamyka słowo „eluwina” – młodzieżowe powitanie, które przeszło „drogę od halo/elo, przez elówa”.



W tym roku w plebiscycie oddano ponad 41 tys. głosów. Wśród nich znalazły się trzy słowa, które były zgłaszane częściej niż zwycięskie, ale pominięto je, ponieważ nie spełniały warunków konkursu.



W jury plebiscytu zasiadali: Marek Łaziński z Uniwersytetu Warszawskiego, Bartek Chaciński z tygodnika „Polityka”, Ewa Kołodziejek z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Anna Ewa Wileczek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach).

