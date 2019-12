Nie żyje więzień pobity w zakładzie karnym

W zakładzie karnym w Wierzchowie doszło do bójki dwóch skazanych. Mimo natychmiastowej reakcji funkcjonariuszy ciężko pobity więzień zmarł. Dyrektor więzienia powołał zespół, który ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

Jak poinformowała w rozmowie z portalem tvp.info ppłk Elżbieta Krakowska, rzeczniczka Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, do zdarzenia doszło w zakładzie w Wierzchowie we wtorek w celi, gdzie przebywało dwóch więźniów.



Jeden z mężczyzn zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Nie zdołali go uratować funkcjonariusze.



– Dotychczas nie dochodziło między nimi do konfliktów, nie było też żadnych symptomów mogących wskazywać na wybuch agresji. Sprawca pobicia odmówił wyjaśnień, dlaczego zaatakował współwięźnia. Zmieniono mu już klasyfikację na więźnia niebezpiecznego i przeniesiono na oddział specjalny – relacjonuje Krakowska.



Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie powołał zespół, który wyjaśnia wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Niezależne postępowanie prowadzi prokuratura.

