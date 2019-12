Trump na muszce Tuska. To zdjęcie wywołało burzę w internecie [KOMENTARZE]

Szef Europejskiej Partii Ludowej opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie w gronie światowych przywódców. Miało być ono prawdopodobnie podsumowaniem szczytu NATO, który zakończył się dzień wcześniej. „Pomimo sezonowych zawirowań nasza przyjaźń transatlantycka musi trwać” – podpisał zdjęcie były szef Rady Europejskiej.

Media zwracały uwagę na szorstkie relacje między Justinem Trudeau i Emmanuelem Macronem, a Donaldem Trumpem, szczególnie widoczne w środę podczas obrad londyńskiego szczytu.



Prawdziwą burzę w mediach społecznościowych wywołało jednak właśnie zdjęcie zamieszczone na Twitterze przez Donalda Tuska, na którym stoi on za plecami Donalda Trumpa i wbija mu palce w plecy.



Jak zwraca uwagę jedna z internautek, nawet kanclerz Niemiec Angela Merkel wydaje się być zdziwiona postawą Donalda Tuska.

Nie, to nie fejk ani fotomontaż. To Donald Tusk i zdjęcie, które on sam wrzucił na Twittera. pic.twitter.com/YBLd3Ys4QO