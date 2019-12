Polacy organizatorami mistrzostw Europy w siatkówkę w 2021 r.

Polska, Czechy, Estonia i Finlandia zorganizują w 2021 r. mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn. Reprezentacja Polski w tej klasy imprezie sportowej wystartuje po raz 27.

Jak informuje PZPS, kolejna edycja mistrzostw zostanie według znanej z tego sezonu formuły. W czempionacie w dalszym ciągu uczestniczyć będą 24 zespoły, które zostaną podzielone na cztery grupy – po sześć drużyn w każdej.



W zawodach udział wezmą kraje-gospodarze a także osiem najlepszych zespołów ME 2019, czyli Serbia, Słowenia, Francja, Rosja, Włochy, Ukraina, Niemcy i Belgia. Stawkę uzupełni 12 drużyn wyłonionych podczas kwalifikacji, które odbędą się latem 2020 r. – informuje Związek.



Najwięcej meczów odbędzie się w Polsce, siatkarze rozegrają u nas wszystkie spotkania grupowe (15 meczów), cztery mecze 1/8 czempionatu, dwa starcia ćwierćfinałowe, obydwa półfinały, a także mecz o trzecie miejsce i finał ME 2021. Łącznie będzie to 25 spotkań.



– Jestem dumny i szczęśliwy, że Polska będzie jednym z czterech organizatorów EuroVolley 2021 Mężczyzn. To kolejny najwyższej rangi turniej, który odbędzie się w naszym kraju! Jestem pewien, że Polski Związek Piłki Siatkowej dołoży wszelkich starań, aby przeprowadzić to prestiżowe wydarzenie na najwyższym poziomie organizacyjnym – powiedział Jacek Kasprzyk, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.



– Cieszę się, że mistrzostwa ponownie odbędą się w czterech krajach. Ta formuła znakomicie służy promocji siatkówki w Europie, a dla nas gospodarzy – Czech, Estonii, Finlandii i Polski – jest wyzwaniem, ale też dowodem zaufania ze strony Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej. Jestem przekonany, że wszyscy sprawimy ogromną radość fanom siatkówki w Europie! – dodał.

źródło: PZPS

Reprezentacja Polski w mistrzostwach Europy wystartuje po raz 27. PZPS przypomina, że z dziewięciu czempionatów polscy siatkarze wracali z medalami – trzykrotnie zajęli 3. miejsce (1967, 2011, 2019), a pięć razy sięgali po tytuł wicemistrzów Europy (1975, 1977, 1979, 1981, 1983). Tylko raz w historii, w 2009 r. w Izmirze zostali mistrzami Starego Kontynentu.