„Polacy znali tę rodzinę”. Mieszkańcy Szczyrku wspominają tragicznie zmarłych sąsiadów

To była znana rodzina w Szczyrku, znana także w świecie narciarskim i snowboardowym, ludzie bardzo mili, otwarci i poważani – w ten sposób mieszkańcy Szczyrku wspominają ofiary środowego wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w tej miejscowości. Miasteczko liczy niewiele ponad 5 tys. mieszkańców. – Mieszkali wielopokoleniowo, ci młodsi, z dziećmi, dziadkowie – my tak żyjemy w Szczyrku – dodają.

Do wybuchu doszło w środę wieczorem. W eksplozji zginęło osiem osób – czworo dorosłych i czworo dzieci.



Miasto w żałobie



Burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy poinformował dziennikarzy o apelu lokalnego samorządu, aby w związku z tragedią mieszkańcy uszanowali ją poprzez powstrzymanie się od imprez rozrywkowych – do północy w niedzielę. Mieszkańcy i turyści mówili jednak w tym czasie dziennikarzom, że niezależnie od formalnego ogłoszenia, w mieście jest już żałoba.



Jak opowiada pracująca w miejskim ośrodku kultury, promocji i informacji Sabina Bugaj, rodzina, która zginęła w tragedii, była znana w Szczyrku i w świecie narciarskim, snowboardowym.



– Byli bardzo znani, lubiani. To była rodzina z tradycjami narciarskimi, sportowymi. Mieli rodzinny stok narciarski, na którym, jak mam 40 lat, to przynajmniej 35 lat jeździłam. Mieli rodzinny interes, jedną z pierwszych wypożyczalni sprzętu narciarskiego sportowego, serwis sprzętu. Byli trenerami narciarstwa, snowboardu – wyjaśniała Bugaj.



Jak akcentowała, byli to lubiani, otwarci, poważani ludzie. – Mieszkali wielopokoleniowo, ci młodsi, z dziećmi, dziadkowie – my tak żyjemy w Szczyrku. Zawsze budowało się tu duże domy – tyle, ile dzieci, tyle praktycznie pięter, żeby mieszkać razem. Jeszcze wiele takich domów wielopokoleniowych tutaj jest; to był jeden z przykładów, gdzie jeszcze naprawdę wszyscy mieszkali, bo różnie już teraz bywa – obrazowała.



„Mała miejscowość, tragedia dotyka wszystkich”



– Oni tu wszyscy mieszkali, to bardzo gęsta zabudowa, taka uliczka. Żyli bardzo blisko razem. A my się tu wszyscy znamy – mamy 5,6 tys. mieszkańców. Wszyscy spotykamy się w kościele albo w ośrodku zdrowia, na zakupach, na ulicy. Widujemy się praktycznie na co dzień – to mała społeczność, zatem dotyka to wszystkich – podkreśliła Bugaj.

Dodała, że mieszkańcy Szczyrku odbierają liczne telefony od znajomych czy zaprzyjaźnionych turystów. – Ludzie dzwonią z Polski, dokładnie znają tę rodzinę – powiedziała.



Jak dodała, część dzieci z rodziny chodziła do szczyreckiej szkoły podstawowej nr 1, część do szkoły nr 2. – Dzisiaj jest taki dzień, kiedy tych dzieci w szkole nie ma. Wiem, że dzieci i młodzież są objęte opieką psychologiczną, wiele z nich, idąc dziś do szkoły, mijało to miejsce. Oglądają telewizję, w domach o tym się mówi. Nie było takiej tragedii w Szczyrku; nie było na tak dużą skalę, aby tak duża rodzina zginęła – oceniła.



– To jedna z największych tragedii, jakie spotkały nas do tej pory, taką małą społeczność. Szczyrk jest znany, wydawałoby się, że to kurort, a to wioska: 5,6 tys. mieszkańców. Więc tej skali tragedia dotyka wszystkich. Pominąwszy proceduralną kwestię, żałobę: wszyscy mamy tę żałobę, po prostu. A ludzie chcą w niej pomagać, przyjechać, coś zrobić – zaznaczyła Bugaj.



W pobliże miejsca katastrofy przyszła rano pani Wanda, która od blisko dwóch tygodni wypoczywa o pobliskim ośrodku rehabilitacyjnym.



– Chciałam po prostu łzę uronić – mówiła dziennikarzom. – Straszny dzisiaj u nas był smutek na stołówce i w pokojach. Wszyscy tylko o tym mówią. Każdy miał nadzieję, że kogoś żywego wyciągną. Po prostu przeżywamy śmierć tych ludzi – przyznała.

Ofiary tragedii znał m.in. szczyrkowianin, pan Antoni. – Bardzo dobrze się znamy, choć ja jestem starszy. Na nartach razem jeździliśmy, oni prowadzili warsztat, w którym ostrzyli i smarowali narty – powiedział.– Dzwonił też do mnie pan z Warszawy, który przyjeżdżał na narty, i pyta, gdzie to się stało, co się stało. Mówię mu: tam, gdzie ostrzyłeś te narty, u tego Józka. To znany człowiek – dodał pan Antoni.

Jak relacjonował, w środę wieczorem usłyszał potężną eksplozję. Wówczas myślał, ży wybuchł mu piec. – Poleciałem na dół do kotłowni i patrzę – wszystko w porządku. Za chwilę już straż, alarm – opowiadał.



Możliwa przyczyna wybuchu



Polska Spółka Gazownictwa (PSG) poinformowała, że „najbardziej prawdopodobną przyczyną katastrofy w Szczyrku było uszkodzenie gazociągu średniego ciśnienia podczas robót wykonywanych przez firmę AQUA System”.



Do wybuchu doszło w domu jednorodzinnym oddalonym o niespełna sto metrów od głównej szczyrkowskiej ulicy. Mieszkająca w nim rodzina miała tuż obok, u podstawy zbocza Skrzycznego, własny stok i prowadziła niewielki ośrodek narciarski – z dwoma wyciągami, wypożyczalnią sprzętu i szkółką narciarską.



W czwartek rano przy głównej ulicy Szczyrku między wozami straży pożarnej i innych służb stała naczepa firmy AQUA System – z dodatkowym napisem „Przewierty sterowane”.