Burmistrz Szczecinka skazany. Zasłynął z rachunku dla prezydenta Dudy

Burmistrz Szczecinka (woj. zachodniopomorskie) Daniel Rak został skazany przez Sąd Rejonowy w Szczecinku na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Sprawa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. O burmistrzu Szczecinka głośno było kilka miesięcy temu, kiedy po wizycie prezydenta RP wystawiono rachunek 900 zł za straty z biletów miejskiej komunikacji. – Jeżeli ktoś kogoś zaprasza na przyjęcie do restauracji, to za niego płaci – mówił wtedy burmistrz Rak.

CBA zatrzymało burmistrza Niepołomic Funkcjonariusze CBA zatrzymali burmistrza Niepołomic i jego zastępcę w śledztwie dotyczącym przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy... zobacz więcej

Serwis Szczecinek.com wskazuje, że sprawa dotyczy kursu języka angielskiego, który w 2015 roku został zorganizowany przez Urząd Miasta w Szczecinku. Rak pełnił wówczas funkcję zastępcy ówczesnego burmistrza Jerzego Hardie-Douglasa. Jak orzekła prowadząca sprawę sędzia Katarzyna Pydych, działając jako funkcjonariusz publiczny i zastępca burmistrza, urzędnik kilkakrotnie przekroczył swoje uprawnienia i nie dopełnił obowiązków.



Odczytując wyrok sędzia wskazała, że ówczesny zastępca burmistrza, działając w celu uzyskania dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przedłożył poświadczający nieprawdę dokument do PUP, który doprowadził PUP do niekorzystnego rozporządzenia mieniem – 84 tys. zł.



– Daniel Rak, wiedząc, że nie może zostać spełniony podstawowy warunek tej umowy, działał na szkodę PUP. Działając w celu osiągnięcia korzyści osobistej i majątkowej, wbrew treści polecenia burmistrza Jerzego Hardie-Douglasa, nie dopełnił obowiązku nadzorowania realizacji umowy z PUP i zawarł niekorzystną dla ratusza umowę usługi szkoleniowej z firmą Anny P. Sędzia podkreśliła, że w momencie zawierania umowy burmistrz nie poinformował o naruszeniu warunków umowy z PUP, iż w kursie biorą udział osoby w ilości mniejszej niż 25 i w wieku poniżej 45 lat. Sam także nie spełniał kryteriów wiekowych, (...) co doprowadziło do zwrotu dofinansowania w wysokości 63 tys. zł – cytuje sędzię Szczecinek.com.



Pydych orzekła również, że Rak działał na szkodę interesu prywatnego osób, które nigdy we wspomnianym szkoleniu nie uczestniczyły oraz nakłaniał do zniszczenia dokumentacji dotyczącej kursu językowego.





#wieszwiecej Polub nas

Burmistrz został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Sędzia Katarzyna Pydych zasądziła mu również karę grzywny w wysokości 5 tys. zł i konieczność pokrycia kosztów sądowych. Rakowi zasądzono również nadzór kuratora sądowego. Wyrok nie jest prawomocny. Obrońca urzędnika zapowiedział apelację.Wraz z burmistrzem na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata skazano również Tomasza P., pracownika Urzędu Miasta w Szczecinku.Daniel Rak był wystawiony w ostatnich wyborach samorządowych przez Koalicję Obywatelską.

O burmistrzu Szczecinka głośno było w sierpniu br., kiedy prezydent Polski Andrzej Duda gościł w mieście. Po wizycie głowy państwa Komunikacja Miejska w Szczecinku domagała się zapłaty 900 zł – za utracone przychody z tytułu sprzedaży biletów – od tamtejszego starostwa, bo SOP postanowił o zamknięciu trasy linii tramwaju wodnego na czas tej wizyty.



– Jeżeli ktoś kogoś zaprasza na przyjęcie do restauracji, to za niego płaci – mówił wtedy burmistrz Rak.



Prezydent Duda zadeklarował wówczas, że jest gotów zapłacić rachunek z własnej kieszeni. Uprzedził go pełnomocnik premiera ds. Programu Czyste Powietrze Piotr Woźny.