Bogusław Sonik: Nazwanie Kornela Morawieckiego zdrajcą to draństwo

Nazwanie Kornela Morawieckiego zdrajcą to zwykłe draństwo – napisał w niedzielę na Twitterze były poseł i europoseł Platformy Obywatelskiej Bogusław Sonik. To czyn haniebny – dodał.

Skomentował w ten sposób niedzielną wypowiedź Lecha Wałęsy pod adresem Kornela Morawieckiego.

Nazwanie Kornela Morawieckiego zdrajcą,to zwykłe https://t.co/SSrcyfVUBo czyn haniebny. — Boguslaw Sonik (@SonikBoguslaw) 6 października 2019

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, TWITTER

Lech Wałęsa podczas niedzielnej konwencji Koalicji Obywatelskiej powiedział, że wybaczył szefowi Solidarności Walczącej, zmarłemu w poniedziałek Kornelowi Morawieckiemu, bo „po chrześcijańsku należy to zrobić”.– A co oni z niego robią? – bohatera. A on w środku – stan wojenny, atakują nas ze wszystkich stron, a on kozak zakłada Solidarność Walczącą. Co to było? Zdrada proszę panów. Zdrajca. Taka jest prawda – powiedział Wałęsa.Bogusław Sonik to m.in. współzałożyciel Studenckiego Komitetu Solidarności (SKS) w Krakowie w 1977 r., wieloletni były europoseł PO, a także były poseł tej partii obecnej kadencji Sejmu. Obecnie kandyduje z list Koalicji Obywatelskiej z ósmego miejsca w Krakowie.