Mateusz Morawiecki: Słowa Wałęsy mówią wszystko o nim, a nic o moim ojcu

– Więcej te słowa świadczą o Lechu Wałęsie i wszystko o nim mówią, a nic nie mówią o moim ojcu – powiedział wPolsce.pl premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do słów byłego prezydenta, który na konwencji KO określił jego zmarłego niedawno ojca mianem zdrajcy. Szef rządu dodał, że gdyby Wałęsa przyznał się na początku lat 90. do współpracy z SB, Polacy prawdopodobnie by mu wybaczyli.

– Ja mam od wielu lat swoje bardzo określone zdanie na temat pana Lecha Wałęsy i ogromnie ubolewam że na początku lat dziewięćdziesiątych nie przyznał się do tego, że był tajnym współpracownikiem SB, bo ja na pewno bym mu wybaczył. Myślę że wszyscy byśmy mu wybaczyli jako naród i historia Polski mogłaby się dużo, dużo lepiej potoczyć – ocenił premier w rozmowie z telewizją wPolsce.pl.



Były prezydent Lech Wałęsa wystąpił jako gość specjalny konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. W swym przemówieniu nawiązał m.in. do postaci zmarłego w ostatni poniedziałek i pochowanego w sobotę Kornela Morawieckiego.

źródło: Twitter, wPolsce.pl

Mówił, że wybaczył szefowi Solidarności Walczącej, bo „po chrześcijańsku należy to zrobić”. – A co oni z niego robią? - bohatera. A on w środku - stan wojenny, atakują nas ze wszystkich stron, a on kozak zakłada Solidarność Walczącą. Co to było? Zdrada proszę panów. Zdrajca. Taka jest prawda - powiedział Wałęsa.