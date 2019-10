Lech Wałęsa niczym mnie już nie zaszokuje, choć dzisiejszy występ przekraczał wszystkie wyobrażalne granice – ocenił wicepremier Jacek Sasin. Przyznał jednak, że najbardziej zaszokowała go reakcja sali i czołowych polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy oklaskiwali słowa byłego prezydenta, który w niedzielę, dzień po pogrzebie Kornela Morawieckiego, nazwał twórcę Solidarności Walczącej „zdrajcą”.

– To jest coś, nad czym nie można przejść do porządku dziennego, to trzeba napiętnować i domagać się od polityków dzisiejszej opozycji przeproszenia za to, że w ten sposób się zachowali – powiedział Sasin w programie „Gość Wiadomości”.



Przypomnijmy – w swoim przemówieniu na warszawskiej konwencji Koalicji Obywatelskiej Lech Wałęsa, po skrytykowaniu polityków opozycji, odniósł się do zmarłego marszałka seniora Kornela Morawieckiego, nazywając jego działania „zdradą”, a jego samego „zdrajcą”. Jego wystąpienie zostało nagrodzone brawami – m.in. przez Grzegorza Schetynę i Małgorzatę Kidawę-Błońską. Nikt nie zaprotestował.



Marszałek senior został pochowany w sobotę na Powązkach Wojskowych.



– Wczoraj czciliśmy pamięć Kornela Morawickiego, rzeczywiście bohatera niezłomnego, człowieka, który nigdy nie poszedł na żadne kompromisy z władzą komunistyczną. Wiemy, jaka była przeszłość Lecha Wałęsy i tym bardziej haniebne te jego słowa – podkreślił Sasin.



Przyznał, że reakcja zgromadzonych na konwencji KO przypomniała mu o Władysławie Kosiniaku-Kamyszu, który w maju „oklaskiwał okropne, obrzydliwe ataki pana Jażdżewskiego na katolików, na Kościół, na ludzi wierzących”. – Wtedy też mówił, że klaskał, bo tak wypada – ocenił wicepremier.

– Rozumiem, że dzisiaj Grzegorz Schetyna i Małgorzata Kidawa-Błońska też się będą tak tłumaczyć, ale to są tłumaczenia, które absolutnie nikogo nie przekonują – stwierdził gość TVP Info.