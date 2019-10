Błaszczak: Schetyna żałośnie kłamie, mówiąc „zero zakupów wojskowych”

Lider PO Grzegorz Schetyna żałośnie kłamie, mówiąc, że efektem działań obecnej ekipy rządzącej jest „zero zakupów wojskowych” – ocenił szef MON Mariusz Błaszczak. Jednocześnie przypomniał, że to rząd PiS kupił m.in. system Patriot, Piorun i Feniks.

Na warszawskiej konwencji Koalicji Obywatelskiej w niedzielę Schetyna ocenił, że efekty działań obecnej ekipy rządzącej to m.in. wirtualne miliony aut elektrycznych, „bez sensu” planowany przekop Mierzei Wiślanej, rzucane miliardy na Centralny Port Komunikacyjny czy „zero” zakupów wojskowych.



Do tej oceny – fragmentu dotyczącego działań resortu obrony – odniósł się szef MON Mariusz Błaszczak.



„Jedyną propozycją PO jest likwidacja Wojsk Obrony Terytorialnej, a Grzegorz Schetyna – żałośnie kłamie, mówiąc „zero zakupów wojskowych”. To rząd PiS kupił np. system Patriot, rakiety HIMARS, Piorun i Feniks, śmigłowce z Mielca i Świdnika, groty i visy, Jelcze i zwiększył nakłady na zbrojenia z 3,7 na 6,8 mld zł” – napisał Błaszczak na Twitterze.

