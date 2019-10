Odsłonięto pomnik Pomian-Srzednickiego. „Był sędzią niezłomnym, który niósł Polskę”

Stanisław Pomian-Srzednicki był sędzią niezłomnym, niezawisłym wewnętrznie, sędzią, który niósł Polskę – powiedziała prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska podczas uroczystości odsłonięcia w Brańszczyku (pow. wyszkowski) pomnika pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w odrodzonej Polsce. Jego życiorys opowiada historię człowieka „nieuległego wobec władz zaborczych” – napisał z kolei w liście szef resortu kultury Piotr Gliński.

Przyłębska podczas uroczystości zaznaczyła, że Pomian-Srzednicki był postacią niezwykłą, która wpisuje się w ruch niepodległościowy Polski oraz „w te najpiękniejsze cechy Polaków, do których odnosimy się w codziennym życiu”. Dodała, że był to człowiek niezwykłej skromności i serdeczności.



– Wczoraj podczas uroczystości pogrzebowych (Kornela Morawieckiego – przyp. red.) cytowano wystąpienie marszałka seniora Kornela Morawieckiego, który wspominał słowa nieznanego poety podziemia mówiącego „Niosę cię Polsko jak ten żagiew. Dokąd, nie wiem...”, a na końcu mówił „Prowadź mnie Polsko”. Pomyślałam, że ta wypowiedź jest elementem, który można przenieść na życie sędziego Pomian-Srzednickiego, bo on również niósł Polskę – mówiła Przyłębska.



Dodała, że „sędzia musi być odważny, musi służyć, musi być skromny wobec siebie i musi funkcjonować z poczuciem odpowiedzialności, że orzekając, wpływa na losy ludzkie”.



– To w najdrobniejszej sprawie sędzia ma moc wielką. Wielu przyjmuje to dosłownie i czasem wydaje się, że sędzia nienabierający dystansu do siebie nie rozumie, że nie jest Bogiem, jest tylko człowiekiem. Człowiekiem, który sądzi według prawa ludzkiego, a który, nawet jeśli nie ma Boga w sercu, powinien odwoływać się do tych wartości, które stoją na straży wolności, niezależności i niezawisłości każdego człowieka – powiedziała.

Podkreśliła, że sędzia Pomian-Srzednicki był takim człowiekiem. – Był sędzią niezłomnym, niezawisłym wewnętrznie, sędzią, który niósł Polskę – zaznaczyła. Dodała, że jako sędzia i prezes Trybunału Konstytucyjnego – dopóki będzie pełniła tę funkcję – będzie „zawsze niezawisła i odważna”.



Wicepremier, szef resortu kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński w liście odczytanym przez przedstawiciela MKiDN Kacpra Sakowicza zaznaczył, że życiorys Pomian-Srzednickiego opowiada historię człowieka pracowitego i przywiązanego do polskiej ziemi, a także człowieka „nieuległego wobec władz zaborczych”.



„Jest (Pomian-Srzednicki – red.) przykładem osoby, której wysokie kompetencje były tak bardzo cenione, że mimo iż był Polakiem, został powołany na stanowisko wiceprezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie pod rosyjskim zaborem. Od 1916 r. brał udział w budowaniu od podstaw polskiego wymiaru sprawiedliwości, a 25 sierpnia 1917 r. został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego” – napisał w liście Gliński.



Gliński podkreślił, że Pomian-Srzednicki budował podwaliny polskiej państwowości. „Pragniemy, by był on dla nas wzorem ciężkiej pracy i postawy umiłowania ojczyzny” – dodał.



Szef MKiDN podziękował również obecnej na uroczystości praprawnuczce sędziego Agnieszce Battelli „za jej działania na rzecz zachowania pamięci o wybitnym przodku” oraz fundacji im. Pomian-Srzednickiego.

Z kolei Bronisław Wildstein, przemawiając w kościele Wniebowzięcia NMP, zwrócił uwagę, że jest wielu sędziów, którzy wywodzą się z ducha Stanisława Pomian-Srzednickiego i zdają sobie sprawę, że „sędziowanie” to służba wspólnocie. Dodał, że wie o tym doskonale prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. – Ale jest tzw. establishment, elita, która mówi „nie, to my decydujemy, jak prawo powinno wyglądać” – powiedział.

Wildstein podkreślił, że w latach 2005-2007, „kiedy obecny rząd po raz pierwszy zdobył większość, mieliśmy do czynienia z interwencjami Trybunału Konstytucyjnego w zadziwiających wypadkach”. Dodał, że ówczesny TK interpretował, „jak uważał za słuszne, blokując w ogromnej mierze decyzje prawne demokratycznie wybranej większości”. Jak zaznaczył, TK w obecnym kształcie – w jego ocenie – przywraca dobre imię i właściwe funkcjonowanie.



Wildstein zaznaczył, że Pomian-Srzednicki był sędzią, „który rozumiał, że prawo musi wyrastać z etyki, obyczaju, religii, z podstawowych zasad, powinno się ograniczać i powinno być służbą, a nie powinno być władztwem”. – Więc kiedy myślimy o takiej postaci, to warto sobie zdać sprawę, jak ona jest aktualna dla naszych obecnych sporów, które nam się przedstawia jako walkę o niezawisłość sędziowską – ocenił.



Jesienią 1917 r. na mocy ogłoszonego przez Niemcy i Austro-Węgry w 1916 r. Aktu 5 listopada, gwarantującego powstanie samodzielnego Królestwa Polskiego, zaczęto tworzyć polskie sądownictwo. 25 sierpnia 1917 r. zaprzysiężono przyszłych prezesów sądów i prokuratorów oraz wręczono im nominacje. Był wśród nich Stanisław Srzednicki, wybitny cywilista, jedyny Polak w byłym zaborze rosyjskim, który pełnił funkcję wiceprezesa sądu (w Piotrkowie).



Pierwsze posiedzenie Sądu Najwyższego odbyło się w grudniu 1917 r. Składał on się z dwóch izb: Cywilnej i Karnej. Jako I prezes na czele SN stanął wówczas Stanisław Srzednicki.