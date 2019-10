Prezes PKN Orlen: Nasz koncern zwiększa środki na zdrowie

PKN Orlen zwiększa środki na zdrowie m.in. poprzez działalność swej Fundacji Orlen. W 2015 r. było to 7 mln zł, a obecnie ponad 40 mln zł w skali roku – powiedział prezes koncernu Daniel Obajtek, odwiedzając w Płocku „Miasteczko Zdrowia”.

Obajtek przypomniał, że PKN Orlen już w czerwcu tego roku zorganizował dla mieszkańców Płocka i okolic identyczną akcję – „Miasteczko Zdrowia” z bezpłatnymi badaniami medycznymi.

– Stwierdziliśmy, że jest na to zapotrzebowanie i to bardzo duże. W związku z tym zdecydowaliśmy, że dwa razy do roku będziemy organizować „Miasteczko Zdrowia”. I również dziś jest to wspaniała okazja, by się zbadać – powiedział Obajtek, dodając, iż w czerwcu płockie „Miasteczko Zdrowia” odwiedziło prawie 4 tys. osób.



Prezes PKN Orlen wspomniał przy tym, że „Miasteczko Zdrowia” będzie częścią programu zdrowotnego dla Płocka i okolicznych powiatów. Obajtek podziękował ministrowi zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu za objęcie programu patronatem oraz pomoc merytoryczną resortu i podległych mu instytucji.

– Jako firma, która działa na tym terenie, która ma zadania biznesowe, wypełniamy również zadania społeczne – oświadczył prezes PKN Orlen. Jak zauważył „Orlen coraz większe środki przeznacza na zdrowie”. – To nie tylko jest program onkologiczny, to nie tylko są „Miasteczka Zdrowia”, ale to jest Fundacja, która zdecydowanie mocniej jest dofinansowywana przez koncern – dodał.

Według danych koncernu Orlen w 2015 r. przeznaczał na Fundację Orlen 7 mln zł, natomiast w 2019 r. to powyżej 40 mln zł.



– I ta kwota generalnie w dużej części idzie na zdrowie. Pomagamy w różnych ciężkich sytuacjach, inwestujemy również w pacjentów, pracowników, by czuli się lepiej, by walczyli z chorobami – stwierdził Obajtek.



W połowie września PKN Orlen podpisał z Centrum Onkologii - Instytutem im. M. Skłodowskiej-Curie umowę na realizację programu zdrowotnego dla mieszkańców Płocka i tamtejszego powiatu. Projekt będzie wdrażany przy współpracy Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Spółka zapowiedziała wówczas, że na jego realizację przeznaczy 10 mln zł. W sześć lat pieniądze trafią m.in. na monitorowanie stanu zdrowia, profilaktykę i leczenie chorób. Pierwsza transza, 1 mln zł, zostanie wypłacona jeszcze w tym roku.