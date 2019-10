Lekkoatletyczne MŚ. Mamy to! Marcin Lewandowski z brązowym medalem w biegu na 1500 m

Mamy piąty medal mistrzostw świata! Marcin Lewandowski zdobył brązowy krążek w finale biegu na 1500 metrów. Polak miejsce na podium zawdzięcza fantastycznej końcówce, bo przed ostatnim okrążeniem zajmował przedostatnie miejsce. Lewandowski do medalu dorzucił rekord Polski 3:31.46 s, bijąc własne osiągnięcie z lipca aż o blisko pół sekundy. Złoto trafiło do Kenijczyka Timothy’ego Cheruyiot, a drugi na mecie zameldował się Algierczyk Taoufik Makhloufi. A to jeszcze nie koniec naszych medalowych szans. O godz. 20.15 początek finałowego biegu sztafety 4x400 m kobiet z udziałem reprezentantek Polski.

#wieszwiecej Polub nas