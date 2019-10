„Pogarda dla ludzi, zarówno wyborców PiS, jak i PO”. Kaczyński o taśmach Neumanna

Z taśm Sławomira Neumanna wyłania się bardzo smutny i opłakany stan opozycji – ocenia prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W wywiadzie dla środowego wydania tygodnika „Gazeta Polska” wymienia dwie kluczowe rzeczy, które – jego zdaniem – ujawniają nagrania.

– Po pierwsze widać, że politycy PO traktują swoje problemy z prawem i reakcję sądownictwa jako po prostu kolejny etap polityki – są przekonani, że członkostwo w PO chroni ich przed wszystkim. Co więcej, te nagrane słowa pokazują, że PO uważa, iż może liczyć na swoisty „sądowy parasol ochronny” – powiedział prezes PiS. W jego ocenie to bardzo niepokojące i niestety potwierdza, że polskie sądownictwo potrzebuje „głębokiej zmiany”.



Drugą z ujawnionych przy okazji nagrań zdaniem Kaczyńskiego jest pogarda wobec ludzi. – To jest mówienie o ludziach wulgarnie, z takim lekceważeniem, które nie mieści się w żaden sposób w cywilizowanych kryteriach. Ta pogarda dotyka wszystkich, o których mówi poseł PO, w takim samym stopniu zdaje się gardzić zarówno wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy Obywatelskiej – stwierdził.



Kaczyński podkreślił, że mówienie o ludziach w tak wulgarny i lekceważący sposób „nie mieści się w żaden sposób w cywilizowanych kryteriach”.

