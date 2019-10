„Ciekawe, czy wg Wałęsy Schetyna też jest »zdrajcą«”

Ciekawe, czy według Wałęsy Schetyna też jest „zdrajcą”, skoro w latach 80. aktywnie działał w Solidarności Walczącej – stwierdził w niedzielę szef KPRM Michał Dworczyk. Widać liderowi KO to nie przeszkadza, skoro zareagował na przemówienie byłego prezydenta oklaskami – zauważył.

W niedzielę Lech Wałęsa powiedział na konwencji wyborczej KO, że wybaczył szefowi Solidarności Walczącej – zmarłemu w poniedziałek Kornelowi Morawieckiemu – bo „po chrześcijańsku należy to zrobić”.

– A co oni z niego robią? – bohatera. A on w środku – stan wojenny, atakują nas ze wszystkich stron, a on kozak zakłada Solidarność Walczącą. Co to było? Zdrada proszę panów. Zdrajca. Taka jest prawda – powiedział Wałęsa.



Przemówienie zostało nagrodzone oklaskami przez zgromadzonych na warszawskiej konwencji Koalicji. Brawo bił także przewodniczący PO.



„Ciekawe, czy wg L. Wałęsy Grzegorz Schetyna też jest »zdrajcą«, skoro w latach 80. aktywnie działał w Solidarności Walczącej. Widać liderowi KO to nie przeszkadza, skoro zareagował na przemówienie byłego prezydenta oklaskami. Wstyd!" – napisał szef KPRM Michał Dworczyk na Twitterze.