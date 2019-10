To, co dane, może zostać jednak odebrane? Kandydat Koalicji Obywatelskiej o 500 Plus

– Nie chcemy zmieniać systemu 500 Plus, aczkolwiek to cztery lata; nie wiadomo, jaka będzie sytuacja gospodarcza. Być może będzie modyfikowany w związku z pogorszeniem się tej sytuacji, co nam grozi – zapowiedział Andrzej Owczarek, lider sieradzkiej listy Koalicji Obywatelskiej, podczas debaty na antenie TVP3 Łódź.

– Wszyscy zakładamy, że jest dobrze i będzie dobrze. Nie wiadomo. Czytając literaturę ekonomiczną można wysnuć wnioski, że takie pogorszenie nam grozi – tłumaczył przedstawiciel głównej listy opozycyjnej. Nie wspomniał, że właśnie w takiej sytuacji program byłby jeszcze bardziej potrzebny.



Kandydat nie wyjaśnił również, na czym mogłyby polegać „modyfikacje” w wyniku pogorszenia się sytuacji gospodarczej. W ciągu ostatnich czterech lat sytuacja gospodarcza znacznie się poprawiła między innymi dzięki powszechnemu świadczeniu wychowawczemu (500 Plus), które pobudziło popyt dając tym samym zbyt polskim firmom.



W niektórych wcześniejszych wypowiedziach politycy obecnej Koalicji Obywatelskiej twierdzili, że program należy ograniczyć do osób o niższych dochodach lub do osób pracujących zawodowo dyskryminując tym samym matki poświęcające się wychowaniu dzieci.



To nie wszystkie niejednoznaczne deklaracje KO w tej sprawie. Politycy tej formacji czasem twierdzili, że „nic co jest dane, nie zostanie odebrane”, innym razem, że „te pieniądze Polacy będą musieli zwrócić”. Przed wprowadzeniem powszechnego świadczenia wychowawczego minister finansów rządu PO-PSL zapewniał, że na ten cel „pieniędzy nie ma i nie będzie”.



Podczas debaty w TVP Łódź przedstawicielka SLD Paulina Matysiak opowiedziała się za kontynuacją programu 500 Plus, podobnie jak lider listy PSL w Sieradzu, Paweł Bejda, który proponował nawet jego rozszerzenie na osoby do 25 roku życia. Zasugerował przy tym, że program zainicjował lider PSL Władysław Kosiniak Kamysz wprowadzając zasiłki dla młodych matek nie uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego. Izabela Walczak z Konfederacji zadeklarowała likwidację programu obiecując w zamian obniżkę podatków.

źródło: TVP3 Łódź

Kandydatka Zjednoczonej Prawicy, Joanna Lichocka, podkreśliła, że tylko Prawo i Sprawiedliwość gwarantuje kontynuowanie tego i innych programów społecznych (takich jak trzynasta i od 2021 r. czternasta emerytura, 300+ i szereg innych) tak, by nie było grup wykluczonych.Powszechne świadczenie wychowawcze wprowadził rząd Beaty Szydło wiosną 2016 r. Otrzymują je rodzice i opiekunowie wszystkich dzieci w Polsce, w wysokości 500 zł na każde dziecko, bez kryterium dochodowego. W pierwszym etapie świadczenie przysługiwało na wszystkie dzieci w rodzinach o niższych dochodach oraz na drugie i kolejne dzieci w rodzinach zamożniejszych.