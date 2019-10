Politycy o słowach Wałęsy: przebiliście dno, nie potrzeba takich słów

„Przebiliście dno” - tak wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka skomentował wystąpienie Lecha Wałęsy podczas konwencji KO. Zdaniem liderki Inicjatywy Polskiej, Barbary Nowackiej, „nie potrzeba takich słów, ani dzisiaj ani w ogóle”.

– Przede wszystkim wyrazy współczucia dla Mateusza Morawieckiego. Sama wiem, jak ciężko jest stracić bliskiego i być w tym czasie w takim ostrzale medialnym – powiedziała przewodnicząca wchodzącej w skład KO Inicjatywy Polskiej.



– Fatalnie się dzieje, że wszystkie strony używają śmierci, pamięci do walk politycznych. Nie potrzeba takich słów, ani dzisiaj ani w ogóle – dodała.



„Gratuluję PO zaproszenia na konwencję prezydenta Lecha Wałęsy i braw po jego prostackim ataku na Kornela Morawieckiego” – napisał Stanisław Tyszka z Kukiz’15, który jeszcze wczoraj krytykował „hipokryzję polityków PiS”. „Wy przebiliście dno” – ocenił Tyszka zwracając się do KO.



Były prezydent Lech Wałęsa, który zabrał głos podczas niedzielnej konwencji wyborczej KO powiedział, że wybaczył zmarłemu w poniedziałek Kornelowi Morawieckiemu, szefowi Solidarności Walczącej, bo „po chrześcijańsku należy to zrobić”.



– A co oni z niego robią? Bohatera. A on w środku: stan wojenny, atakują nas ze wszystkich stron, a on kozak zakłada Solidarność Walczącą. Co to było? Zdrada proszę panów. Zdrajca. Taka jest prawda – powiedział Wałęsa.

źródło: pap

– Dzisiaj za bohaterów się mają, a oni chcieli nas rozbić, chociaż my zwyciężyliśmy tą dużą Solidarnością, kompromisami, tak jest, bo inaczej nie dałoby się zwyciężyć – wskazał.Wystąpienie to miał miejsce w dzień po pogrzebie Kornela Morawieckiego. Marszałek senior Sejmu VIII kadencji Kornel Morawiecki spoczął w sobotę na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W ostatniej drodze towarzyszyła mu rodzina, w tym premier Mateusz Morawiecki, a także prezydent Andrzej Duda, politycy i przyjaciele.