Wtargnął do baru i zaczął strzelać do klientów. Jest kilka ofiar śmiertelnych

Cztery osoby nie żyją a pięć jest rannych – to bilans ataku strzelca w barze na przedmieściach Kansas City w Stanach Zjednoczonych. Uzbrojony mężczyzna wtargnął tam po północy czasu miejscowego i zaczął strzelać do klientów.

Ranni zostali szybko odwiezieni do szpitali; według policji są w stanie stabilnym.



Lokalne służby poszukują sprawcy. Z relacji świadków wynika, że to Hiszpan. Na miejscu nadal pracują śledczy – zbierają dowody i przeglądają nagrania z monitoringu baru.

#EtatsUnis - 4 personnes ont été tuées et au moins 5 autres blessées après qu'un homme armé, qui serait toujours en fuite, soit entré dans un bar de #Kansas City et a commencé à tirer. L'agresseur était armé d'une arme de poing et les victimes étaient tous des hommes hispaniques. pic.twitter.com/wfPm5HwIb5