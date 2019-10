Prezes PiS o opozycji: Oni chcą zniszczyć naszą kulturę, chcą zniszczyć rodzinę

– Ich zapowiedzi można traktować zupełnie poważnie. Niezależnie od tego, jak zmieniają zdanie, to ta droga od związków partnerskich, poprzez małżeństwa homoseksualne, do adopcji dzieci jest drogą, którą oni z całą pewnością podejmą. Podejmą po to, aby naszą kulturę zniszczyć – mówił Jarosław Kaczyński na konwencji wyborczej PiS w Krośnie, odnosząc się w ten sposób do jednego z postulatów opozycji.

Według Kaczyńskiego, opozycja w Polsce realizuje rewolucję kulturową, która ma zburzyć wszystkie podstawy polskiej kultury, polskiej i europejskiej cywilizacji, która wyrosła z chrześcijaństwa. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił , że fundamentem polskiej i chrześcijańskiej cywilizacji jest rodzina, a opozycja wspiera mniejszości seksualne chce ją zniszczyć.



– Rodzina jest także podstawą naszego trwania. Nie tylko w sensie biologicznym, bo rodzą się dzieci, ale także w sensie kulturowym. W sensie, który dotyczy tego wszystkiego, co przekazuje naszą tradycję – mówił Kaczyński.



– Bez rodziny ten mechanizm upada. A rodzina ma zostać zniszczona. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości – taki jest cel. On w Polsce nie jest na ogół wprost prezentowany, ale już na przykład we Francji podczas demonstracji homoseksualistów mówi się zupełnie wprost: my nie jesteśmy tutaj dla zabawy; my jesteśmy tutaj po to, aby was zniszczyć – dodał.



Mówił także, że zniszczenie chrześcijaństwa, wiąże się ze zniszczeniem jeszcze jednej, niezwykle istotnej wartości dla kultury polskiej.



– To jest zniszczenie wolności - wolności słowa, sumienia, przekonań, nauki. To na zachód od naszych granic już trwa. W Polsce jest jeszcze słabe, ale pierwsze próby zostały poczynione. Musimy polską wolność obronić – podkreślił Kaczyński wzywając do głosowania w wyborach na PiS.

#wieszwiecej Polub nas