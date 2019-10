Wałęsa obraża Kornela Morawieckiego, Schetyna nie protestuje

Grzegorz Schetyna był jednym z aktywniejszych młodych działaczy Solidarności Walczącej. Rozeszliśmy się dopiero w trakcie Okrągłego Stołu – w takich słowach Kornel Morawiecki wspominał współpracę sprzed lat z obecnym liderem Koalicji Obywatelskiej. Równie dobrze o zmarłym marszałku seniorze wypowiadał się Schetyna: „To ważna postać dla polskiej historii” – mówił. Schetyna nie zaprotestował jednak, kiedy Lech Wałęsa na konwencji KO obrażał zmarłego Morawieckiego i nazywał go „zdrajcą”.

W niedzielę podczas konwencji KO w Warszawie głos zabrał były prezydent Polski Lech Wałęsa. Po skrytykowaniu polityków opozycji Wałęsa odniósł się do zmarłego marszałka seniora Kornela Morawieckiego, nazywając jego działania „zdradą”, a jego samego „zdrajcą”.



Zebrani na konwencji politycy KO – wśród nich Grzegorz Schetyna i Małgorzata Kidawa-Błońska – po przemowie Wałęsy bili mu brawo i dziękowali za obecność okrzykami.



Lider KO Grzegorz Schetyna nie zaprotestował, kiedy Wałęsa nazywał „zdrajcą” Kornela Morawieckiego. A przecież jeszcze przed kilkoma dniami wspominał jego postać w bardzo wzniosłych słowach. – Moja przyjaźń z Kornelem Morawieckim w latach 80. była elementem naszej wspólnej drogi do niepodległości, do wolnej Polski. Spotkaliśmy się w 1983 roku po raz pierwszy. Pamiętam to jak dziś, w lokalu konspiracyjnym. Miałem przyjemność pracować z nim być w konspiracji, współtworzyć struktury Solidarności Walczącej. Będę to zawsze pamiętał – mówił Schetyna.



– To ważna postać dla polskiej historii. Nie bylibyśmy dzisiaj tutaj, w wolnym Wrocławiu, w wolnej Polsce, gdyby nie jego zaangażowanie, wielka wizja, którą realizował, ale też skromność i ludzka przyzwoitość – dodawał.



W podobnym tonie o Schetynie wypowiadał się sam Kornel Morawiecki. Przypomnijmy, Schetyna razem z Morawieckim działał w Solidarności Walczącej.

– Był jednym z aktywniejszych młodych działaczy SW – mówił zmarły marszałek senior.

