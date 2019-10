Wałęsa krytykuje KO na jej konwencji. „Daliście się wciągnąć na pola niewygodne”

Popieram was i będą na was głosował, nie widzę innej siły politycznej, która byłaby w stanie poprowadzić Polskę właściwie, z małymi mankamentami – powiedział w niedzielę były prezydent Lech Wałęsa na konwencji wyborczej KO. – Zwyciężałem i dobrze was prowadziłem, ale w tamtym czasie słuchaliście mnie, a od jakiegoś czasu nie słuchacie - skarżył się były prezydent.

– Dlaczego naród odbiera was, tak jak odbiera? Ja wiem, i dlatego zwyciężałem i dobrze was prowadziłem, ale w tamtym czasie słuchaliście mnie, a od jakiegoś czasu nie słuchacie – mówił Wałęsa zwracając się do uczestników konwencji KO.



– Prosiłem was na piśmie, prezydenta (Bronisława) Komorowskiego, premiera (Donalda) Tuska: „człowieku, jeśli ty ich nie rozliczysz, oni ciebie rozliczą”. – Nie rozliczyliście ich – powiedział.



– Pozwoliliście im na papierach (Czesława) Kiszczaka wmówić, że Wałęsa to agent. Zobaczcie co się dzieje w Polsce, wciąż się muszę tłumaczyć. Wiecie co, większej bujdy, to tylko Kaczyński może wymyślić – mówił b. prezydent.



Dalej, zwracając się do polityków KO stwierdził: „Daliście się wciągnąć na pola niewygodne; aborcje, konkordat. Żeby na tych zachowaniach można wam dopisywać i wam ładować”.

