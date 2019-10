KO przesunęła konwencję „z szacunku do Kornela Morawieckiego”. Podczas obrad okrzyknięto go zdrajcą

Z szacunku do śp. Kornela Morawieckiego przełożyliśmy konwencję Koalicji Obywatelskiej na jutro – napisał w sobotę wiceszef Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Jednak w trakcie niedzielnej konwencji szacunku do zmarłego nie okazano. Były prezydent Lech Wałęsa nazwał go zdrajcą.

W sobotę odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego Kornela Morawieckiego, marszałka seniora, przywódcy Solidarności Walczącej. Pogrzeb miał charakter państwowy; wzięła w nim udział rodzina zmarłego z premierem Mateuszem Morawieckim, prezydent RP, delegacje rządowe i partyjne.



W sobotę miała odbyć się też konwencja Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Jednak – jak poinformował polityk KO Borys Budka – imprezę przesunięto na niedzielę z szacunku do zmarłego Kornela Morawieckiego.

Z szacunku dla ś.p. Kornela #Morawiecki.ego oraz uroczystości pogrzebowych przełożyliśmy dzisiejszą konwencję #KoalicjaObywatelska na jutro. https://t.co/KVTA4wNoA9 — Borys Budka (@bbudka) 5 października 2019

Na wpisie jednak się skończyło. W trakcie konwencji z ust byłego prezydenta Lecha Wałęsy – który był specjalnym gościem imprezy – padło wiele krytycznych słów pod adresem zmarłego marszałka seniora. Wąłęsa nazwał Morawieckiego „zdrajcą”.– Wybaczyłem szefowi Solidarności Walczącej, bo po chrześcijańsku należy to zrobić. A oni robią z niego bohatera. W środku stanu wojennego atakują nas ze wszystkich stron, a on zakłada Solidarność Walczącą. To była zdrada, zdrajca! Taka jest prawda. Wybaczamy mu to – powiedział Wąłęsa. Po tych słowach rozległy się brawa i wrzawa.– Wiedziałem, że on sobie nie nakozaczy, że dużo nie zrobi, olaliśmy to. Oni teraz ich mają za bohaterów. A oni chcieli nas rozbić. Ale to my zwyciężyliśmy – mówił były prezydent.