Psycholog społeczny: Spodziewamy się postępowania w trybie wyborczym. Schetyna mija się z prawdą

– Źle oceniam to wystąpienie, ponieważ zawiera ono dużo sprzeczności i błędów – powiedział w TVP Info prof. Norbert Maliszewski, psycholog społeczny i ekspert ds. marketingu, odnosząc się do przemówienia Grzegorza Schetyny na konwencji Koalicji Obywatelskiej. Gość programu podkreślił, że lider Platformy Obywatelskiej stosuje schematy, które przez lata towarzyszyły jego partii: próbuje straszyć Polaków Jarosławem Kaczyńskim.

Maliszewski zwrócił uwagę, że kandydatka KO na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska próbowała z kolei straszyć mroczną atmosferą rządów Prawa i Sprawiedliwości. – To dawało sukces w 2007 roku, dawało sukces w 2011 roku. Ale Polacy nauczyli się postrzegać, że to jest nieprawda – powiedział psycholog społeczny. Dodał, że porównywanie Polski przez polityków opozycji do tonącego Titanica rozmija się z rzeczywistością.



– Mamy rekordowo niskie bezrobocie, duży wzrost gospodarczy, Polacy są zadowoleni z sytuacji w kraju – mówił Maliszewski. Jak zauważył, w trakcie wystąpienia Schetyny padło wiele nieprawdziwych informacji.



– My się spodziewamy jednak takiego postępowania w trybie wyborczym, dlatego, że tutaj łatwo jest pokazać, że Grzegorz Schetyna mija się z prawdą – powiedział. Zasugerował, że teraz opozycja prowadzi akcję mobilizacyjną straszenia przedsiębiorców.



Maliszewski zauważył, że opozycja wyciąga fałszywe wnioski ze słów prezesa PiS.

– Kaczyńskiemu chodzi o to, żeby budować klasę średnią, poszerzać grono przedsiębiorców, inwestować w polski biznes. A oni wyciągają taki wniosek, że ta zmiana dotyczy tego, że ludziom będą odbierane przedsiębiorstwa – powiedział.

