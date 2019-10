Wałęsa o śp. Kornelu Morawieckim: Kozaczy i zakłada Solidarność Walczącą. To zdrajca!

Wybaczyłem mu – powiedział o śp. marszałku seniorze Kornelu Morawieckim podczas konwencji KO w Warszawie Lech Wałęsa. – Oni z niego robią bohatera. A on? W środku stanu wojennego atakują nas ze wszystkich stron, a on kozaczy i zakłada Solidarność Walczącą. Co to było? Zdrada. Wiedziałem, że on sobie teraz nie nakozaczy – stwierdził były prezydent. Zgromadzeni po tych słowach zaczęli bić brawo.

Wałęsa zabrał głos podczas konwencji KO w Warszawie. Został powitany gromkimi brawami i okrzykami. Zaczął od krytyki polityków Koalicji. – Jestem z wami, popieram was i będę na was głosował. Ale będę głosował dlatego, że jako praktyk nie widzę innej siły politycznej, która poprowadziłaby Polskę właściwie, z małymi mankamentami – stwierdził.



– Wiecie, ja lubię zwyciężać. Zastanawiam się dlaczego, macie wymienione wszystkie mankamenty, a naród odbiera wasze złe zachowanie. Pozwoliliście im na papierach Kiszczaka wmówić, że Wałęsa to agent. Wiecie co? Wciąż się muszę tłumaczyć. Nieprawdopodobne, Kiszczak stanął przeciw mnie – tłumaczył.



Dalej, zwracając się do polityków, stwierdził: „Daliście się wciągnąć na pola niewygodne; aborcje, konkordat. Żeby na tych zachowaniach można wam dopisywać i wam ładować”.



– Ojca mi zabiła wojna, faszyzm i komunizm; zabili fizycznie. A Kaczyńscy i ta spółka zabija nas moralnie. To dużo grosze od tamtej walki. Nie wierzcie, że oni oddadzą wam władzę – mówił.



Wałęsa stwierdził też, że politycy KO zostali oszukani. – Jak oni was oszukają? Mimo, że wygracie nie dadzą wam zwycięstwa. Czy można dziś internetem pokrzywić wybory? Bo chyba oni na to postawili, takie mam informacje. W wyborach do PE już was przekręcili, sprawdźcie to – mówił.



Odniósł się też do zmarłego Kornela Morawieckiego, nazwał go „zdrajcą”. – Wybaczyłem szefowi Solidarności Walczącej, bo po chrześcijańsku należy to zrobić. A oni robią z niego bohatera. Środek stanu wojennego, atakują nas ze wszystkich stron, a on zakłada Solidarność Walczącą. To była zdrada, zdrajca! Taka jest prawda. Wybaczamy mu to – powiedział.



– Wiedziałem że on sobie nie nakozaczy, że dużo nie zrobi, olaliśmy to. Oni teraz ich mają za bohaterów. A oni chcieli nas rozbić. Ale to my zwyciężyliśmy – mówił.

