Wałęsa o śp. Kornelu Morawieckim: Kozaczy i zakłada Solidarność Walczącą. To zdrada

Wybaczyłem mu – powiedział o śp. marszałku seniorze Kornelu Morawieckim podczas konwencji KO w Warszawie Lech Wałęsa. – Oni z niego robią bohatera. A on? W środku stanu wojennego atakują nas ze wszystkich stron, a on kozaczy i zakłada Solidarność Walczącą. Co to było? Zdrada. Wiedziałem, że on sobie teraz nie nakozaczy – stwierdził były prezydent. Zgromadzeni po tych słowach zaczęli bić brawo.

#wieszwiecej Polub nas