Schetyna: Po wyborach ten starszy, oderwany od rzeczywistości człowiek, straci władzę

My Polacy jesteśmy tacy, jacy byliśmy, to polityka zwariowała. Polsce potrzebny jest polityczny detoks – mówiła na konwencji wyborczej w Warszawie kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska. Dlatego – podkreślała – ważny jest udział w wyborach. W innym nastroju wypowiadał się lider PO. – Po tych wyborach ten starszy, oderwany od rzeczywistości człowiek straci władzę. A Polacy odzyskają swoje prawo do życia w państwie, które pomaga ludziom żyć – a nie narzuca im jak mają żyć – mówił.

Kidawa-Błońska mówiła, że każdy Polak ma trochę inną historię, ale podstawowe wartości są przez wszystkich dzielone razem. – Wierzymy w uczciwość, możemy jej wymagać i wszyscy domagamy się tego. Jeżeli chcemy być wolni będziemy wolni i Polska na to zasługuje – mówiła.



Podkreślała, że Polacy są mądrzy, zatroskani i wierzą w dobro. – Wcale nie są cyniczni. Wszyscy pragniemy silnej, zamożnej i bezpiecznej ojczyzny. My Polacy jesteśmy tacy jacy byliśmy, to polityka zwariowała. Nikt w Polsce nie przestał być patriotą, nikt nie zmienił zdania o praworządności i przyzwoitości. Jedyną trucizną jest dzisiejsza polityka – stwierdziła.



– Ktoś zamienił ją w jad i czasami dwoje ludzi, którzy chcą tego samego, zajadle się kłóci. Wierzę że da się to zatrzymać i zawrócić. Polsce potrzebny jest polityczny detoks – powiedziała Kidawa-Błońska.



Dlatego, jak podkreśliła, ważny jest udział w wyborach. – Dlatego tu jestem i dlatego potrzebny jest głos każdego z was. Głos każdego, kto ma już dość tej politycznej masakry, a chce normalnego, cywilizowanego, europejskiego państwa – podkreśliła. Dodała, że wszyscy zasługują na państwo „dobre dla wszystkich”.



Podczas konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej w Warszawie jej lider Grzegorz Schetyna zaapelował „do wszystkich sił opozycji, do PSL z Kukizem'15, do SLD, Razem i Wiosny, a także do Konfederacji” o jasne opowiedzenie się przeciwko liderowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu.

źródło: TVP Info, PAP

– Proszę dzisiaj stąd o wasze jasne deklaracje, że nie pójdziecie po wyborach z Kaczyńskim, człowiekiem, który od wielu lat sieje w naszym kraju nienawiść, a od czterech lat systematycznie go niszczy – powiedział.Zwracając się do liderów ugrupowań opozycyjnych powiedział, że oczekuje od nich „jasnego zapewnienia: po wyborach żadnych paktów z Kaczyńskim”. – Większość Polek i Polaków tego od nas oczekuje. By jutro mogło być lepsze – powiedział Schetyna.