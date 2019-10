Papież o Amazonii: Kolonizacja zamiast ewangelizacji

Papież Franciszek powiedział w niedzielę, że w Amazonii miała miejsce „kolonizacja zamiast ewangelizacji”, a pożary trawiące jej lasy zostały „wzniecone przez interesy” i chęć zysków. Mówił o tym podczas mszy inaugurującej synod biskupów na temat Amazonii.

Nadzwyczajny synod potrwa w Watykanie do 27 października pod hasłem: „Amazonia: nowe drogi dla Kościoła i dla ekologii integralnej”.



W homilii w czasie mszy w bazylice Świętego Piotra Franciszek mówił, zwracając się do uczestników obrad: „Jesteśmy biskupami, ponieważ otrzymaliśmy dar Boży. Nie podpisaliśmy umowy, nie otrzymaliśmy do ręki umowy o pracę, ale nałożenie rąk na nasze głowy”.



– Daru się nie kupuje, nie wymienia się ani nie sprzedaje: otrzymuje się i ofiarowuje. Jeśli go sobie zawłaszczamy, jeśli postawimy siebie w centrum i nie pozostawimy w centrum tego daru, zamiast pasterzy stajemy się funkcjonariuszami – powiedział biskupom.



W ten sposób, dodał, „znika bezinteresowność, a więc w ostateczności służymy sobie samym i posługujemy się Kościołem”. Biskup to „sługa bez zysku” – wskazał papież.



Przestrzegał przed postawą zawartą w przekonaniu, że „zawsze tak było”, przed strachem i „troską o obronę status quo” oraz apelował o roztropność. Ta zaś, wyjaśnił, nie jest niezdecydowaniem, nie jest postawą obronną; jest „cnotą pasterza”.

źródło: pap

Odnosząc się do tematu synodu Franciszek podkreślił: niech Bóg „natchnie nasz Synod do odnowienia dróg Kościoła w Amazonii, aby nie zgasł ogień misji”. – Kiedy bez miłości i szacunku pożerane są ludy i kultury, nie jest to ogień Boży, lecz ogień świata – mówił.